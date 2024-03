Djokovic le vuelve a dar la espalda a Miami

Novak Djokovic, que fue sorpresivamente eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, tras perder por el joven italiano Luca Nardi por 6-4, 3-6 y 6-3, el tenista serbio no cambió los planes: el número uno del mundo vuelve a darle la espalda a Miami y no jugará el segundo Masters 1000 del calendario según confirmó Sasa Ozmo, periodista de Sport Klub de Belgrado. Cabe recordar que el serbio no disputa dicho torneo desde 2019, cuando fue eliminado en octavos de final.

“Me ha sorprendido mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien que podría haber hecho para que las cosas fuesen distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí errores no forzados terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte”, comentó sin excusas Djokovic tras la derrota en California.

Si no hay imponderables, Djokovic jugará en Montecarlo, donde tiene su residencia, torneo que juega desde 2006, sin ausencia alguna. Cabe recordar que en 2020 fue cancelado por pandemia.

Pensando en la cima del ranking mundial, en el hipotético caso de que Jannik Sinner o Carlos Alcaraz se consagre campeón en Indian Wells, quedarán a poco menos de 900 puntos de alcanzar a Novak Djokovic.