Daniele De Rossi habló sobre el duro presente de Daniel Osvaldo: "Sabe que siempre estoy aquí para él"

El entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, se refirió al delicado momento que atraviesa su ex compañero Daniel Osvaldo , quien conmocionó al mundo del fútbol con un video en el que reveló que sufre depresión y lucha contra las adicciones, y le brindó su apoyo.

"Hablamos hace dos días después del partido contra Fiorentina. Tengo una relación tan íntima que preferiría no expresar nada aunque no sabía nada, o mejor dicho, no sabía todo", reveló De Rossi.

"Hablaré con Dani (Osvaldo), porque realmente es mi hermano. Por mi parte, sabe que siempre estoy aquí para él, como cuando éramos compañeros. Como fue para mí cuando estaba en Argentina y como será ahora. Si lo necesita lo tendrá", expresó el entrenador italiano en apoyo al ex delantero argentino.

La amistad entre De Rossi y Osvaldo se forjó dentro del campo de juego, ya que juntos compartieron concentraciones, entrenamientos y viajes en sus pasos por la Roma y la selección de Italia. Además, el argentino fue una suerte de promotor para el arribo del italiano a Boca en 2019 junto con las tratativas formales que llevó adelante el director deportivo Nicolás Burdisso.

La confesión de Daniel Osvaldo

Días atrás, a través de un video publicado en las redes sociales, Daniel Osvaldo protagonizó un dramático pedido de ayuda, reconociendo “que se me está yendo la vida de las manos”.

“Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando bien. Primero quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela (Ballester) no es cierto, lo hice en momento de enojo y desesperación”, comenzó afirmando Osvaldo en un desgarrador video.

“Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande, que me hizo caer en algunas adicciones, como alcohol y drogas, y la verdad es que estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos. Lo quería contar y compartirlo con ustedes”, agregó.

“Estoy con tratamiento psiquiátrico”, reconoció Osvaldo, quién aseguró que prácticamente vive solo en su casa: “a veces no me dan ganas de levantarme de la cama, ni de bañarme”. “Quiero contar esto porque es de la única manera que puedo salir de esto”, apuntó en un dramático pedido de ayuda.