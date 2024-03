Daniel Osvaldo: ¿víctima o manipulador?

“Estoy desesperado” dice Daniel Osvaldo en los primeros segundos del video que publicó ayer en su cuenta de Instagram y en el que confiesa que hace mucho tiempo que la viene pasando mal preso de una depresión muy grande que lo ha llevado a refugiarse en las drogas y en el alcohol. Y aunque dijo que no quería “victimizarse”, aseguró que estas circunstancias llevaron a dañar a sus amigos, su familia y sus hijos. Para muchos se trató de un show de un “manipulador”.

Lo que fue en apariencia un pedido de ayuda desgarrador, no fue bien visto ni por el que supo ser su entorno. Jimena Barón, madre de su hijo Morrison (10), publicó un texto en el que manifestó su disgusto por la forma en la que se enteró de la situación.

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, manifestó la actriz y cantante, que dejó en claro que siempre quiso ayudarlo pero él “siempre se alejó sin explicaciones”.

De Barón se separó en medio de un escándalo de infidelidad, después volvieron y se volvieron a separar: él se puso a salir con una ex amiga de Barón, Gianinna Maradona, y con ella mantuvo un vínculo tóxico que terminó meses atrás cuando Osvaldo ya había blanqueado un nuevo romance, esta vez, con Daniela Ballester.

Y fue con la periodista, y ex “GH”, que todo le voló por los aires al rockstar, que, como un niño anunció su separación de la morocha y dejó entrever que ella lo había engañado. “Desesperado” por su acción, que dijo que había sido inventada, le rogó perdón y contó su verdad.

“Quiero contarles algunas cosas de mi vida... no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, señaló el exfutbolista.

“Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartir con ustedes”. Asimismo, reveló que está bajo tratamiento psiquiátrico y toma medicación: “Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

En tanto, el exjugador de Boca indicó: “He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos...”.

Entre sus hijos, además de Morrison, está Gianluca (18), fruto de su vínculo con Anita Oertlinger, quien en 2013 hizo público su reclamo contra Osvaldo por haberse olvidado de su hijo no solo con la presencia sino con lo económico. Ella fue contundente: “Qué tema tan delicado la Salud Mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces”.

Osvaldo también tiene dos hijas en Italia con las que tampoco ha tenido una buena relación y por las que su madre también le reclamó en la justicia sus obligaciones.

La vida de Dani Stone ha sido la de un dandy, un hombre al parecer sin preocupaciones, destinado full time al disfrute, la noche y el rock, la música que lo llevó a cumplir el sueño del músico cuando dejó de ser un deportista de élite. De personalidad arrogante y patotera, se ha burlado y maltratado a los cronistas de espectáculos que lo han ido a consultar por sus escándalos y él, sobrador, contestaba: “no soy un chimentero, no vivo del chimento”. Pero ayer estuvo en todos los portales.

Así, ayer, parecía querer hablar sobre sus actitudes en su video al decir que decidió revelar su enfermedad “para que entiendan que el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones”.

Por eso, ayer, lo destrozaron. Para Cinthia Fernández su descargo fue show: “Che, al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron la madre de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna.... ¿Para la joda siempre disponible de plata y tiempo? Acting, manipulación, cinismo. Son todos iguales...”.

Yanina Latorre también fue letal. Aunque primero dijo que “con la salud mental no se jode”, dio su opinión: “Este tipo es un inútil, un inservible. Trajo a cuatro hijos al mundo y ahora él está desesperado porque hace dos o tres días se peleó con su última novia, que es la periodista Daniela Ballester”, dijo la panelista . Y agregó: “El fin de semana primero se peleó el sábado, borró todas las fotos del Instagram, para que entiendas la cabeza de este pibe, un señor de cuarenta años con cuatro hijos que hay que mantener y está jugando con la novia”.

Y remató: “Ahora se victimiza. Es un manipulador y un mal tipo. Hace este drama para volver con la novia”

