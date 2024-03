Contra River y la racha: Gimnasia prepara un cruce clave

Gimnasia vivió una jornada especial ayer por la mañana en el predio que el club posee en Abasto. Y es que luego de muchísimo tiempo y por primera vez desde el regreso de Leonardo Madelón al club, el Lobo abrió sus puertas a la prensa para lo que fue un ensayo de jueves sin mayores pistas en cuanto al once que visitará a River el domingo por la tarde por la fecha 11 de la Zona A de la copa de la Liga.

La acción comenzó desde temprano en Estancia Chica, con un grupo que se reencontró desde las 9 para dar inicio con tareas en el gimnasio y luego sí pasar a lo que fue la acción sobre el verde césped, con distintos ejercicios con pelota y algo de fútbol reducido.

La buena noticia para Madelón y sus colaboradores estuvo en la reincorporación de Matías Abaldo, quien luego de haber cumplido las dos fechas de suspensión por la roja directa sufrida ante Instituto podría reaparecer en el once para visitar a los dirigidos por Martín Demichelis.

En ese sentido, el uruguayo fue parte de un entrenamiento en el que se apuntó a las tareas de fútbol reducido, a la espera de las confirmaciones que se darán hoy por la mañana, momento en que el cuerpo técnico trabajará con quienes estarán desde el arranque el domingo por la tarde en el Antonio Vespucio Liberti.

Ante esto, Madelón y los suyos mantienen una duda principal, precisamente personificada en el ex Defensor Sporting. Si el DT lo ve bien en el ensayo de hoy viernes, volverá a meterse en el once en lugar de Matías Ramírez.

No obstante, el entrenador del Lobo también podría meter mano en el fondo, con un puesto en el que ha cambiado y mucho desde el inicio de la Copa de la Liga hasta este presente.

Frente a Barracas Central fue Nicolás Colazo quien jugó en el lateral por la izquierda y es a quien apunta el santafesino para mantener en esa posición. No obstante, los buenos ingresos de Federico Milo, más ofensivo que el ex Boca, también representan una alternativa interesante para un Gimnasia al que le vendrían más que bien las tres unidades frente al Millonario no sólo para acortar distancias en la tabla, sino también para sumar ante un rival directo en la lucha.

Lo cierto es que allí radican los únicos interrogantes de un once albiazul que parecería estar plenamente definido y que visitaría a River con: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales y Nicolás Colazo o Federico Milo; Matías Abaldo, Yonatán Rodríguez, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Ivo Mammini y Cristian Colmán.

Ante este panorama, el Lobo retoma los entrenamientos en Abasto, donde Madelón y los suyos terminarán de darle forma a un once que necesita revalidar la victoria ante el Guapo nada menos que ante el campeón de la Supercopa Argentina y en un estadio siempre complejo para el Tripero.

una racha pesada, sin triunfos de visitante en casi 20 años

Gimnasia estará visitando el Monumental el domingo por la tarde en un encuentro en el que Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia.

Y más allá de medirse con el único invicto que se sostiene hasta el momento en el fútbol argentino, los de Madelón lo harán en un escenario en el que no ganan desde hace casi 20 años.

Para repasar la última alegría albiazul en Núñez ante el local hay que remontarse al 27 de noviembre del 2005. En dicha ocasión y por la fecha 17 del Torneo Apertura de dicho año, el equipo dirigido por Pedro Troglio superaba por 3 a 1 al de Reinaldo Merlo para subirse a la punta de la tabla de posiciones de un certamen que finalmente se quedaría Boca.

Lucas Lobos y Gonzalo Vargas, por duplicado, marcaron para el Tripero, en tanto que Gastón Fernández descontó para la Banda.

De allí a la fecha, con el intervalo en el que ambos han estado en la Primera Nacional, se han visto las caras en 12 oportunidades en el Monumental. De esas 12, el Mens Sana no pudo imponerse en ninguna. River, por su parte, lo hizo en 9 de ellas, en tanto que empataron las otras 3.

Además, y algo que habla de la supremacía de los Núñez frente a los de La Plata en condición de local, el Millo suma ya siete victorias de manera consecutiva recibiendo a Gimnasia en el mismo escenario en el cual en aproximadamente 48 horas volverán a cruzarse.

Parada difícil para Madelón y los suyos, que buscarán bajar al campeón y subirse a la pelea.

Abaldo cumplió las dos fechas de suspensión y podría reaparecer ante el Millonario

Pasaron casi 20 años del último triunfo del Lobo frente a River en el Monumental: noviembre del 2005