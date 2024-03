Vuelve el Jorobado de París y Pepito Cibrián reveló qué habrá sorpresas

Un verdadero espectáculo. Con más de 50 artistas en escena y una orquesta de 30 músicos en vivo, vuelve El Jorobado de París, uno de los musicales más exitosos de la Argentina, con el sello indiscutido de Pepito Cibrián y Angel Mahler. Recordemos que, el espectáculo fue producido originalmente por Tito Lectoure y se estrenó en 1993 en el estadio Luna Park

Ahora, el espectáculo en cuestión, regresa al Luna del 10 al 14 de abril y por únicas seis funciones. Las mismas, tendrán una nueva e innovadora producción, con el aporte de Daniel Macón como productor asociado y el toque tan personal que le dan Pepe Cibrián y Angel Mahler, quienes son el símbolo del musical en la Argentina.

Así, Pepito confió: "Como todas mis obras, El jorobado de París tiene una historia muy potente Pasaron 31 años del estreno original y la visión de la obra es distinta porque todos cambiamos en este tiempo. Todo es distinto y mi visión de este espectáculo es distinto, entonces se van a encontrar con un show diferente, la música es diferente, la puesta es distinta y hay 90 robóticos, para que tengas una idea. Tiene mucho vestuario pero acá la protagonista indiscutida es la luz. Es muy potente la luz en esta obra y desde ese lugar he trabajado la puesta, que es mucho más minimalista. Trabajar con gente joven es maravilloso y venimos de un proceso intenso de audiciones y ensayos", agregó el hijo de la recordada Ana María Campoy y Pepe Cibrián.

"Volver al Luna Park tiene un plus especial. Para mí es entrañable trabajar en este estadio. El año pasado volvimos con Drácula y ahora con El jorobado de París. Amo ese lugar porque me ha cambiado la vida. Si bien el sello es el mismo, acá hay otro estilo y muchos cambios, para mejor", confesó Pepito.

Asimismo, Cibrián señaló: "Me he hecho cargo del vestuario, las luces, la dirección. La escenografía son las luces y no lo van a poder creer. Está diseñado desde otra óptica y es curioso cómo puse las luces, con una técnica especial", argumentó. "Todo lo montamos en el comedor de mi casa y eso lo proyectamos y trasladamos al Luna", agregó.

Para finalizar, vale reiterar que, en total, serán seis funciones que van desde el 10 hasta el 14 de abril. y luego, el 7 de julio, comenzará la gira nacional. "Durará tres o cuatro meses y veremos qué pasa el verano próximo. Yo iré a algunas ciudades porque me encanta visitar las provincias y encontrarme con el público", comentó Pepito.