Darío Barassi: conmovedor posteo para recordar a su madre a cuatro meses de su fallecimiento

El 19 de noviembre de 2023, Darío Barassi perdió a su madre Laura tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Así, a cuatro meses de la dolorosa pérdida, el conductor se expresó con un emotivo posteo recordando a su mamá. Entonces, compartió una foto juntos en el cumpleaños de 40 de Coco, uno de sus mejores amigos y padrino de su hija Emilia, y recordó con nostalgia que en aquella fiesta su mamá se patinó y se cayó: “No entiendo cómo te caíste y fue un panzaso tipo surf que te llevó al medio de la foto. Te levantaste volando, con una elegancia equivalente a la urgencia. Yo un poco te ayude entre risas y carcajadas”, recordó.

En medio del emocionado recuerdo agregó: “Me gritaste y bardeaste diciendo que yo te había empujado a propósito. Les hiciste creer a los que estaban cerca que había sido así. Te reías, estabas iluminada vieja era el cumple de tu pichón. Al oído me agradeciste por ayudarte pero hasta último momento sostuviste la teoría del empujón culposo de este pobre gordo, ese código no me lo olvido más viejita. Era otro lenguaje. Fuimos cómplices de miles de anécdotas, un poco condimentadas, pero con la picardía de solo nosotros saber la posta”, confesó Barassi.

Por otra parte el conductor reveló: “Te extraño vieja. 4 meses que parecen mil. 4 meses que parecen cero. A veces creo que estás en tu casa y que te voy a caer a vaciarte los tarros de galletas mientras charlamos de todo, repasando mil veces cada anécdota que hemos compartido, cada uno con su versión. En la tuya yo siempre culpable, en la mía yo siempre víctima, pero sabiendo siempre que hacíamos nuestro paso de comedia, juntos y cómplices. Me sirve repasar un poco lo que fuimos vieja, x que aún están muy frescas las imágenes de tu último tiempo y tu partida. Ese suspiro final no se olvida, pero de a poco empieza a convivir con otros recuerdos, otras miradas, otros sonidos”, señaló de manera emotiva Darío Barassi.

Para finalizar Darío apuntó: “Te amamos varios acá. Te extrañamos un montón. Cuidado no te caigas en una nube que no vas a tener a quien culpar”, cerró el conductor.