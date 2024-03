Kicillof, contra Milei: por respaldar la “rebelión fiscal”

´”No salgo de mi sorpresa y de mi horror: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro es que el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo”. De esa forma, el gobernador, Axel Kicillof, salió a responderle públicamente a Javier Milei, quien durante el fin de semana había respaldado la “rebelión fiscal” impulsada por el diputado José Luis Espert para eludir el pago de impuestos en la provincia de Buenos Aires.

“Con los impuestos de la Provincia se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos”, enfatizó el mandatario provincial durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde además anunció una suba salarial del 13,5% para docentes, policías y trabajadores de la administración pública, en simultáneo con un incremento del 76% en las prestaciones de programas sociales.

Fue en ese marco que el Gobernador le apuntó directamente al mandatario nacional y lo “invitó” a que “salga del encierro, que recorra la Provincia, que vea lo que sucede con este plan económico que está llevando adelante con un ajuste criminal que lo paga la gente”.

En ese sentido, pidió Kicillof “ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones, porque no se puede gobernar por impulsos” y fue aún más duro al sostener que “cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo”, ya que “las organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar” que debería ocupar el Estado.

Haciendo referencia a los cierres de Télam, INADI e INCAA y al enfrentamiento de Milei con la cantante Lali Espósito, remarcó que “cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso, está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día. Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Santa Fe, a artistas y a diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera son dirigentes políticos. No sé por qué lo hace. No soy psicólogo, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido por la gente”.

En otro tramo de la conferencia, el mandatario bonaerense calificó a los referentes del oficialismo como “los liberales más locos del mundo”, porque cuestionan la suba de impuestos de los distritos provinciales, pero aplicaron “una impresionante devaluación de la moneda, acompañada de una liberación total de precios de alimentos y productos de consumo básico, con el complemento que es la represión de salarios y jubilaciones”.

Denuncia

No solo los cuestionamientos del Gobernador cosechó la “rebelión fiscal” alentada por Espert y apoyada por el propio Presidente. La iniciativa motivó además una denuncia penal presentada por la abogada Valeria Carreras contra el diputado de La Libertad Avanza. La presentación alude al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

Para Carreras, “los dichos del diputado Espert no son inocentes; por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires” e insistió en que “es innegable que los dichos del denunciado afectan al orden público económico del Estado provincial directamente, y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial, y merecen de una mayor protección por parte del Estado”.

Contraataque libertario

Lejos de terminar con la respuesta de Kicillof, la tensión entre la administración provincial y la nacional continuó ayer con la réplica del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa dijo no entender al Gobernador cuando afirma que el plan económico de Milei es “criminal”. En todo caso, respondió Adorni, “criminal nos parece lo que han hecho (el kirchnerismo) con la Argentina durante tantos años en materia económica, que la han destruido”.

Luego, el portavoz del Presidente se dedicó a cuestionar los gastos del gobierno bonaerense: “Kicillof dijo que con los impuestos se pagan policías y médicos, lo cual pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, también en PBA se pagan en políticas de perspectiva de género casi 170 mil millones de pesos”, aseguró Adorni y siguió: “También hay programas como ‘Mar para todas’, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBT; ‘Masculinidades para la igualdad’ y el programa “Haceme tuyo”, que provee geles lubricantes de uso íntimo para la humectación y/o lubricación de genitales en pos de sexualidades saludables’”.

Adorni criticó además proyectos como “‘Juguemos piola’, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar; ‘Buen vivir’, que entrega bicicletas, luces led y tachos de separación de residuos a vaya saber Dios quién... y los viajes de fin de curso, que plantean la posibilidad de que todos puedan viajar, con el agravante de que viajan muchos que no necesitan ser subsidiados para un viaje de egresados”.