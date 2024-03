Un joven de La Plata fue encontrado muerto y su familia apunta al exnovio

“No se merecía terminar así”, esa fue la reflexión de allegados al entorno de Franco David Belic Carrizo, un joven de 19 años que fue hallado sin vida hace exactamente una semana en el interior de un departamento ubicado en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido Tres de Febrero. El chico, oriundo de la ciudad de La Plata, fue encontrado muerto a causa de un presunto suicidio, pero su familia sostiene que fue asesinado por su ex.

De acuerdo a lo revelado por fuentes que investigan el caso, el cuerpo del joven platense fue encontrado amarrado de una soga, por lo que -tal como se indicó- en principio se pensó que pudo tratarse de un suicidio. Sin embargo en las últimas horas la familia de Belic Carrizo clama justicia y denuncia que habría sido asesinado por su expareja, un hombre de 44 años.

En este contexto, el caso quedó en el ojo de la Justicia ya que de acuerdo al paso de las horas, la muerte de Franco se convirtió en un suceso en donde las circunstancias no están del todo claras. Tanto los amigos como los parientes de la víctima sostienen que había mantenido una violenta relación con un hombre identificado como M.H.N., un albañil al que todos los allegados de Franco apuntan como el presunto responsable de su deceso.

En ese sentido, el chico había dado cuenta a conocidos y amistades de distintos episodios de violencia sufridos a manos de este sujeto señalado como acusado. Al respecto, mostró una foto en la que aparece con golpes en sus labios. En una conversación por WhatsApp un allegado incluso le sugirió que fuera de la casa porque “te van a matar”.

Desde el entorno del chico exigieron que se investigue su fallecimiento ya que su ex pareja habría sido la última persona que lo vio con vida. “Sabemos que pasó la noche del sábado con él”, dijo una mujer cercana a la víctima.

Un posteo y muchas dudas

Por otro lado, tras el deceso, la pareja habría intervenido las redes sociales de Belic Carrizo. En su cuenta de Facebook apareció un posteo en el que se lee: “Para el que no entienda Franco ha fallecido. Lamentablemente ya no lo tendremos más entre nosotros, es devastador... Yo soy su ex pareja que escribe para notificar este deceso... Este Face se cerrará y quedara guardado por si la Justicia lo pide”.

La versión de la familia, sin embargo, es muy distinta. Aseguran que Franco era víctima de una relación violenta y de la que no podía salir, que incluía no solo ataques físicos sino también amenazas. Incluso el propio Facundo solía compartir con ellos imágenes que daban cuenta de los presuntos golpes que recibía de su ex pareja, a quien había conocido siendo su ayudante de albañilería.

“Justicia por Franco”, publicaron en las últimas horas allegados al joven que además lanzaron una colecta para el traslado de cuerpo a La Plata. “Él siempre fue un chico muy hermoso pero este hombre lo arruinó muchísimo”, revelaron testigos en redes sociales. Con todo el material sobre la mesa, la Justicia abrió una ardua investigación.