Una catarata de reclamos de vecinos que se quedaron sin luz

Eran incesantes anoche los llamados de vecinos de la Ciudad a la redacción de EL DIA, en busca de explicaciones a los cortes de luz que se fueron produciendo en distintos barrios y que le agregaron dramatismo a una jornada sacudida por el feroz temporal.

“La situación es terrible. Encima que el agua llega a la puerta de casa y los autos que pasan por la calle hacen olas, se corta la luz. Intentamos comunicarnos con Edelap para saber qué esta pasando y nos atiende una máquina. Es imposible hablar con una persona”, aseguró Florencia, una vecina de 2 y 58, que se mostró muy preocupada.

Su testimonio fue similar al de Esteban, frentista de 4 y 46, quien describió un cuadro preocupante. “La lluvia fue fuertísima, nos asustamos mucho porque no paraba y cada vez se veía más agua en la vereda. Y cuando la cosa parecía que empezaba a calmarse, nos quedamos in luz. No sabemos bien qué pasó, porque Edelap no nos contesta. Pero esto se volvió una boca de lobo. No se ve nada en la calle. Esperemos que vuelva lo antes posible, porque tenemos miedo a los robos”, aseguró.

Susana, vecina de 11 y 529, llamó a la redacción de este diario cuando un apagón afectó su casa. “Esto es lo último que nos faltaba. Después de estar con el corazón en la boca por la cantidad de agua que cayó y cómo fue inundando las calles, se cortó la luz. Esta situación no da para más. Cada vez que llueve fuerte tememos lo peor y, generalmente, se termina cortando la luz. No sé si lo hicieron por prevención o se cortó porque explotó un generador. No tengo idea qué pasó, porque Edelap no nos contesta. Pero lo cierto es que los vecinos siempre salimos perdiendo”.

Esta situación se hizo extensiva a otras zona del casco, como La Loma, Barrio Norte, Parque San Martín, El Mondongo. Y se extendió hacia las afueras, en lugares como Villa Elvira, Los Hornos o Parque Sicardi. También para zona Norte, con cortes en Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa, de acuerdo a los distintos llamados que recibió EL DIA a través del teléfono 425-0101 y el WhatsApp (221-477-9896), donde los frentistas también enviaron imágenes de lugares sin luz, apenas iluminados por las luces de los vehículos que circulaban por allí.

Según trascendió, varias cámaras subterráneas presuntamente se habrían inundado con las intensas precipitaciones y, frente a esta situación, supuestamente fueron desconectadas de manera preventiva y otras de forma automática, para evitar potenciales siniestros o accidentes.

Ante la consulta puntual que EL DIA le realizó a Edelap, para conocer de manera oficial a qué se debían los cortes de luz y cuál era la magnitud de los apagones, desde la empresas que presta el servicio eléctrico brindaron la siguiente respuesta:

“En el marco del alerta meteorológico naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Buenos Aires por lluvias intensas y ráfagas de viento, y ante los anegamientos presentes en todo el AMBA, Edelap desea acercar a la comunidad algunas recomendaciones sobre cómo proceder ante estas situaciones de peligro:

Si ingresa agua en su hogar corte la luz desde el interruptor general.

Evite el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general.

No intente retirar por su cuenta objetos o ramas que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

Procure no circular por la vía pública bajo vientos intensos, ráfagas, ni por calles anegadas.

Permanezca a resguardo y en un lugar seguro”.

“La empresa activó su Plan Operativo de Emergencias en estado de Alerta para dar respuesta ante eventuales problemas que puedan presentarse en el marco del alerta meteorológico vigente. Ante interrupciones individuales, los usuarios pueden comunicarse a través de WhatsApp al 221 616 0116”.