VIDEO.- El drama en los barrios inundados de La Plata: el crudo testimonio de los que quedaron bajo el agua

En un amplio operativo periodístico, EL DIA recorre este miércoles los barrios de La Plata afectados por el furioso temporal. El diluvio que se desató cerca de las 6 agravó aún más la situación en distintas zonas que ayer sufrieron con la lluvia que transformó calles en ríos, causó cortes de luz y provocó que hoy se suspendan las clases.

En ese marco fueron varios los vecinos a los que el agua les entró a sus casas, mientras hoy siguen los padecimientos en los barrios.

La esquina de 139 y 72 esta mañana se encontraba inundada, como varias cuadras de los Hornos. Lo grave es que se pierde referencia de dónde empieza y dónde termina la vereda.

Evelyn contó que "siempre es lo mismo en esta zona. Una lluvia y tenemos terror porque siempre nos inundados. Tengo chiquitos y no se puede estar así. Ya estamos levantando todo porque sabíamos que se venía el agua. Siempre es lo mismo". Además dijo que "si nos inundamos no tenemos cómo salir. Tengo nenes chiquitos y no puedo dejarlos solos, el agua les puede llegar al cuello. Además es un peligro salir porque hay postes con electricidad, no se puede salir así". Mientras que entre tanto caos aseguró: "Por suerte tenemos luz".

Por otro lado, en la zona del Cementerio no se presentaban mayores inconvenientes, por lo que el agua que cayó en las primeras horas de hoy pudo escurrir.

En el Club Circunvalación, de 7 entre 77 y 78, llegaron los primeros evacuados.

La tormenta de ayer en La Plata

Ayer, en dos capítulos y en cuestión de tres o cuatro horas, la Ciudad volvió a sufrir el castigo del agua que tapó calles y avenidas principales y volvió a meterse en las casas de diversos puntos de la periferia y el casco céntrico.

La pesadilla de la inundación volvió a expresarse en toda su magnitud desde las seis de las tarde del lunes, cuando comenzó a descargarse un fuerte chaparrón que había anticipado el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para toda el área metropolitana.

Sólo en una hora, según datos oficiales, cayeron 60 milímetros, la mitad del registro que se espera para todo marzo. Hacia la noche, cerca de las 21, otras vez llovió con fuerza durante un buen rato. Con todo, según la Municipalidad, se acumular 100 milímetros. Se suman a los 250 que juntaron los pluviómetros en algunas localidades y el Centro, durante el temporal de la semana pasada.

En algunos barrios empezaban a calcular lo peor y comenzó a circular información extra oficial sobre lugares de evacuación en varias localidades. En tanto, desde Berisso y Ensenada se informó oficialmente sobre lugares de ayuda y contención.

Entonces, también se registró un extendido apagón en la Ciudad. Este diario recibió reclamos de usuarios del centro, La Loma, El Mondongo y Tolosa, entre otros puntos. “Nadie sabe decir qué pasa y cuándo va a volver la luz”. Edelap, sólo difundió algunos consejos para evitar descargas.