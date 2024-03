Una mujer policía mató a un ladrón que la asaltó

Una oficial de la Policía Federal persiguió y mató ayer por la madrugada a un ladrón que le había robado el celular mientras esperaba en una parada de colectivo en Villa Lugano, en el límite con Villa Madero, partido de La Matanza. La mujer, que quedó detenida, recibió el apoyo de la ministra de seguridad Patricia Bullrich con un mensaje que replicó el presidente Javier Milei.

El brutal episodio de inseguridad quedó registrado por un video tomado por una cámara de seguridad a las 6.55 de la mañana, en la vereda de la colectora de la avenida General Paz, una zona que popularmente se conoce como “del lado de Provincia” pero sigue siendo jurisdicción porteña.

Yanina Marotte, cabo 1ro de la fuerza de seguridad, se encontraba allí esperando el colectivo, a la altura del puente Pedro de Mendoza, cuando dos ladrones se le acercaron. Uno de ellos exhibió un arma. Tras un forcejeo, en el que la empujaron y la tiraron al piso, le sacaron el teléfono.

Según fuentes policiales, la mujer persiguió a pie a los ladrones, que cruzaron la General Paz. A la altura del barrio INTA, el que portaba el arma le apuntó, por lo que la policía se defendió con su arma reglamentaria. El hombre cayó herido en colectora General Paz y Zelarrayan, frente al Barrio Mugica.

El muerto fue identificado por las fuentes del caso como Juan Román Maciel Vallejos, de 25 años, en situación de calle y con antecedentes por infracción a la Ley de drogas. En tanto el segundo ladrón continuó su huida hacia el barrio y arma de su compañero abatido, finalmente resultó ser una réplica.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, secretaría 146 a cargo del Dr. Santiago Atucha, que inicialmente dispuso la detención de la agente involucrada, aunque se especula con que será liberada en las próximas horas ya que dadas las circunstancias, su conducta encuadraría en una legítima defensa.

“La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”, sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación en cuenta de X (ex Twitter).