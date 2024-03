Gran Hermano: Furia le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Isabel tras la expulsión

La casa de Gran Hermano vivió otra noche emotiva con la expulsión de Isabel de Negri, la participante platense que había ingresado semanas atrás. Luego de haber incumplido con una de las reglas máximas para su ingreso, no revelar información del exterior, Santiago Del Moro comunicó la expulsión y la participante debió abandonar la casa sin poder antes juntar sus pertenencias.

Tras su abrupta salida, que dejó atónitos a todos los presentes, Isabel quedó conmocionada y sin entender los motivos de su salida. Acompañada por Furia , una de sus principales aliadas tras su segunda etapa en la casa, llegaron a creer que podría tratarse de una nueva broma de Gran Hermano. Sin embargo, ante el reiterado pedido del "dueño de la casa", la platense tomó una campera y se retiró hacia el estudio televisivo, donde fue recibida por el conductor y los panelistas.

En ese transcurso, los participantes que se quedaron en la casa especularon con un posible regreso y con qué información del exterior había revelado. Por otro lado, Juliana se encargó de armar su valija con la ayuda de Catalina y Virginia. En ese momento, Furia escribió con un lápiz labial un emotivo mensaje a su compañera del juego: "Isabel te quiero. Furia".

El mensaje fue revelado por la participante ni bien recuperó sus pertenencias. Además, destacó: "Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia... esto me envió cuando hizo mi valija junto a Cata y Virginia... no juzguen a las personas antes de conocerlas!".

En la semana pasada, Gran Hermano fue serio: "Te comunico Isabel que cometiste un grave error, una grave falta". Así, sabiendo de las prohibiciones que tenía Isabel para entrar a la casa de Gran Hermano, el Big le remarcó tajante: "Decidiste transgredirla, peor aún haciendo mímica con los labios para que yo no me diera cuenta". Y claro está llegó la sentencia: "Debido a esta desobediencia te informo que ya estás nominada. No podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder, tomaré medidas más severas. Esta es mi última advertencia", le dijo el dueño de casa de manera tajante".