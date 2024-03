VIDEO. La increíble anécdota de Damián Betular sobre su pasado futbolístico y su tatuaje de Maradona

El reconocido pastelero Damián Betular sorprendió a todos cuando reveló que llevaba tatuado a Diego Armando Maradona y la fecha que la Selección se consagró campeona por segunda vez durante el Mundial de México en 1986. Además, indicó que una grave lesión impidió su carrera como futbolista.

Durante el programa Sería Increíble, junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, el famoso pastelero reveló su fanatismo por el fútbol y por Maradona. "“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos", narró Betular, nacido y criado en Dolores.

"Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986", explicó. Tras ello, levantó la manga izquierda de su remera y se pudo ver la figura de Diego Armando Maradona y debajo la fecha mencionada. Inmediatamente sus compañeros quedaron atónitos y de fondo se escuchaba la canción "La mano de Dios" de Rodrigo.

Ante la atenta escucha de Nati Jota y Eial Moldavsky, Betular había relatado: "Yo tuve un hecho muy grande que me marcó a los cuatro años, que fue el Mundial del 86 y desde ahí me obsesioné con Maradona y con todo. Le pedí a los reyes el tatuaje, le pedí a Papa Noel, '¿te compramos una bicicleta?' No quiero la bicicleta, quiero el tatuaje. Tenía cuatro años".

"Después entré al mundo pasteril y todo cambió", bromeó con sus compañeros. Por último, Damián Betular gritó: "Te quiero Diego" tal como lo hacía el cantante cordobés.