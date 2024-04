VIDEO. Dengue, niños y embarazadas: cómo los afecta y qué hay que tener en cuenta para cuidarlos, según un pediatra de La Plata

Los casos de dengue en Argentina suben cada vez más, y según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la cantidad de muertes por esta enfermedad sobre el total de casos reportados pasó de 0% en 2022 (cuando se detectaron en todo el país 750 infectados– a 0,052% en 2023), cuando el acumulado de infecciones reportadas llegó a 130.287. Este año, la variable continuó escalando: ascendió a 0,073%.

En diálogo con EL DIA, el pediatra y neonatólogo, Pablo Bibiloni, que es presidente de la Sociedad Platense de Pediatría, analizó la situación epidemiológica en la Ciudad, mas que nada en los más pequeños y en aquellas mamás que contraen dengue y tienen que dar a luz: "Está cambiando mucho con tiempo de años anteriores, ya que estamos teniendo niños muy pequeños, incluso que nacen de madres con dengue, entonces esto lleva mucho mas atención de los pediatras con respecto a los niños".

En esta misma línea, remarcó: "Si una mamá esta cursando dengue en el momento del parto, ese recién nacido es de alto riesgo porque ese virus atraviesa la placenta y debe ser observado. Y aun así, si la mamá tuvo dengue, con unos meses alejados, esos anticuerpos que produjo la mamá, pueden pasar al bebé y ahí se toma como que ya tiene anticuerpos. Y mas aun, si la mama tuvo dengue en las semanas o meses antes del nacimiento, esta mama tiene anticuerpos contra el dengue y estos anticuerpos atraviesan la placenta. Entonces si el bebe se contagia por dengue, ya tiene anticuerpos pasado por la madre y seria como la segunda infección y tiene mas riesgo de tener un dengue hemorrágico".

A su vez Bibiloni, médico platense que suele tener mucha actividad en las redes sociales y que da consejos a las madres y padres sobre distintas situaciones que pueden atravesar sus hijos, explicó detalladamente las consecuencias que puede traer esta enfermedad en un niño: "Son las mismas que en el adulto. Puede ser una enfermedad hemorrágica, insuficiencia multiorgánica. Es de vital importancia que los pediatras conozcamos estos riesgos que tienen hoy en día, que antes no lo veíamos porque no había niños que nacían con madres con dengue".

"La batalla contra el Dengue debe ser de todos, desde las autoridades controlando los pastizales y urbanizaciones precarias, desde lo individual tomando los recaudos del control del vector en la casa y de quedarse en resguardo la primera semana de viremia y como profesionales notificando los casos de dengue para que esta población pueda ser el primer objetivo de una vacunación masiva", advirtió.

Por otra parte, remarcó que los síntomas, pueden ser: "La fiebre alta de mas de 72 horas, que puede ir acompañada de dolor abdominal, de mucho dolor muscular. El problema es cuando baja la fiebre donde pueden aparecer las complicaciones hemorrágicas. Hay que tener en cuenta que una sospecha de dengue debe ser controlada cada 48 horas por un especialista, porque las complicaciones pueden aparecer cuando termina la fiebre".

Para el especialista, estos cuadros no tienen un tiempo definido: "Hoy en día, los datos es que si tuviste dengue, estás en riesgo de tener un dengue hemorrágico durante toda tu vida. No hay hoy un tiempo, como para decir que si ya pasó cierta cantidad de tiempo, ya no estás en riesgo de tener dengue por segunda vez y que tenga sus complicaciones. Eso es un gran problema y ahí es de donde viene la vacunación".

Siguiendo en esta misma sintonía, habló de un tema clave: la vacunación. "Está muy avanzada, ya en fase 3. La vacuna es recomendada a partir de los 4 años hasta los 60 años. Esta vacuna adquiere mayor eficacia a partir de la segunda dosis, que es a partir de los tres meses de la primera y si bien en este brote, ya no vamos a llegar porque las temperaturas tienden a bajar, se va a ver protegido el niño para la segunda mitad del año o principios del año que viene, donde seguramente va a haber un brote, porque no hay nada que nos diga que no lo haya. Esto no fue impredecible, ya que desde 2016 cada brote fue mayor".

Por último, Pablo Bibiloni dejó un mensaje de consciencia y de cuidados: "El dengue vino para quedarse. Debe haber una acción publica de vigilancia epidemiológica, control de pastizales, control de las urbanizaciones. Si no controlamos con la fumigación y no hay también una acción individual de control de llamar a los casos que tienen dengue, de nada sirve que falte una pata de la mesa. Tenemos que actuar en la vigilancia epidemiológica y también de manera individual".