Lanzan alerta roja por el asesino de la peluquería

Interpol emitió un “alerta roja” para encontrar a Abel Guzmán, el asesino del colorista Germán Medina en una peluquería del barrio porteño de Recoleta, quien permanece prófugo tras el crimen cometido el 20 de marzo.

Se trata de una lista con los datos de los criminales más buscados en todo el mundo.

El hecho ocurrió en una reconocida peluquería llamada Verdini. Allí, en medio de una discusión durante un descanso tras la jornada laboral, Guzmán apuntó con un arma a Medina y lo mató a quemarropa.

Tras el crimen, el sujeto se dio a la fuga por una ventana y nunca más se supo nada de él.

El brutal asesinato con su posterior huida quedó grabado por las cámaras de seguridad del local, que permaneció cerrado desde esa fecha y recién se conoció que abrirá nuevamente el próximo sábado.

A tres semanas del hecho, un nuevo video que incorporó la Justicia da muestras de que Guzmán, después de sacarle la vida a Medina, tendría la intención de asesinar al dueño de la peluquería, aunque no lo encontró durante su persecución y se terminó marchando.

“Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo”, expresó Marina, hermana de Germán en una entrevista radial.

“No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo (Verdini, dueño de la peluquería)”, agregó.

Cuando comenzó la investigación, el abogado del comercio, Cristian Benítez, mencionó que los motivos del crimen podrían ser “celos o cuestiones personales”.

“Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local”, mencionó.

“Puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función”, expresó sobre los posibles motivos del asesinato.

Guzmán tiene 43 años y, a partir del material fílmico, quedó en evidencia desde un primer momento por el crimen del colorista en Recoleta.

Sin embargo, hasta ahora ha evadido a la Justicia y a la Policía, llevando tres semanas prófugo.

Tras el hecho, la madre del acusado, quien reside en Santiago del Estero, contó que “vi una sola vez el video y no pude más”.

Además, aseguró que desde que se enteró del crimen, se siente muy triste. ¡Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!”, añadió.

HABLÓ EL DUEÑO DEL LOCAL

“No queremos volver a la peluquería. Estamos todos asustados y buscándole la vuelta para ver cómo volvemos. Hay varios de los chicos del staff que no quieren volver a esa peluquería, definitivamente, por el impacto de toda la situación. Por mi parte, me convencí de que no quiero abrir más, pero necesitamos trabajar y todos los del equipo necesitan seguir trabajando”, comentó Facundo Verdini (41), el propietario del local.

“Yo tengo miedo, porque después de matar a Germán me vino a buscar con el arma en la mano. A mí también me quiso matar. Todo fue impredecible, porque nadie en la peluquería le hizo nada a Abel para que reaccionara así”, agregó.