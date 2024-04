Otra pelea entre periodistas, ahora es el turno de Jorge Lanata vs. Diego Leuco

Ahora, aseguran que Diego Leuco le "robó" parte del programa a Jorge Lanata. Así, algunos rumores aseguran que el vínculo entre los periodistas no está pasando su mejor momento.

Asimismo, durante esta semana, la interna en el mundo del periodismo estuvo más picante que nunca. Primero, María Laura Santillán y Luis Novaresio protagonizaron un incómodo cortocircuito durante un pase en La Nación +.

Luego de esto, Luis Majul y Esteban Trebuqc también tuvieron un encontronazo en El Observador en el que el Pelado acabó por irse del estudio revoleando sus auriculares.

Asimismo, y en tercer lugar, ahora aseguran que existiría una interna en Radio Mitre entre Jorge Lanata y Diego Leuco por la extensión de sus ciclos.

" Esto sí es terreno de suspicacias. Acá no hubo discusiones al aire. Lo que hubo en concreto fue que le sacaron una hora al programa de Lanata y esa ahora se la dieron al programa de Diego Leuco. Con el antecedente de que Leuco en su momento trabajó en el programa de Lanata y se fue para probar otros terrenos en el streaming y después volver a Radio Mitre a hacer su ciclo propio que va creciendo", explicaron en la tele.

Por otra parte, algunos colegas señalaron: "Yo no estoy seguro de si le sacaron a Lanata para darle a Diego. Sí se especuló eso. Lo cierto es que le sacaron tiempo a Lanata, en principio por sus problemas de salud. Son muchas horas al aire y no las puede sostener".

"Para preservarlo, le sacaron una hora. Se puso en esos términos: el discípulo que se quedó con la hora del maestro. Si hubo un serrucho o no, a mí no me consta", fueron las conclusiones finales.