Anses: en medio de la tensión por los despidos, quejas de usuarios

La tensión permanente que se vive en las oficinas del Anses, desde que comenzaron a llegar telegramas de despido, complica el funcionamiento de las oficinas del organismo en la Región. En particular, para las personas que necesitan de los servicios del Estado que requieren trámite presencial: entre las protestas recurrentes y el achique del plantel de personal se hace difícil conseguir quien dé por ingresado un formulario.

“Desde hace dos semanas prácticamente no atienden. Está cerrado y no sé cómo hacer para empezar con los papeles de la jubilación. Ya tengo todo pero no logro que alguien me reciba”, le dijo a este diario una lectora y vecina del Centro que recurre “casi a diario” a uno de los puntos de atención en la Ciudad.

área de atención al público

Según le contaron a este diario en algunas de esas oficinas, la política de despidos en la administración pública nacional también alcanzó con fuerza a las dependencias de ese organismo. Se indicó que en La Plata fueron cesanteadas 9 personas de los 4 puntos de atención. En la Región que incluye a Berisso y Ensenada se sumaron otros 5.

Se sostiene que la elección de los empleados alcanzados por la decisión del Gobierno Nacional está relacionada, justamente, con la atención al público. “La Plata 1”, como se define a la dependencia situada en 9 entre 58 y 59, que recibe al público de toda la zona sur de la Ciudad, “contaba con 6 empleados de atención al público y echaron a 5. Barrieron con todo el sector de trámites”, indicó una fuente con trayectoria en el organismo.

Se indicó que ahí se desempeñaban empleados con varios años de experiencia y de la planta permanente de personal.

“Hasta los despidos, cada uno atendía a 25 personas por día. Ahora, los pocos que quedaron tienen que tomar esa cantidad de gente y sumar a la que ya tenían. Entonces, se hace más larga la espera para quien necesita el trámite”, se describió.

Los otros puntos de atención en la Ciudad están en Plaza Paso, que toma los domicilios de radicación de la zona oeste y el área norte del casco urbano; Los Hornos, que absorbe la demanda de esa localidad con unos 120 habitantes más parte del área este; y City Bell, que atiende la zona Norte del distrito en la oficina que quedó montada en la localidad de Gonnet.

En la tarea de atención había empleados con varios años de experiencia

Se detalló ante la consulta de este diario que el organismo divide su atención entre trámites del área “Integral”, referidos a personas en actividad laboral, asignaciones y salario familiar, entre otros; y Jubilaciones, la ventanilla que permite iniciar el trámite de retiro al cumplir con las condiciones que fija la normativa en esa materia.

Las fuentes consultadas aclararon que las oficinas están abiertas, “con menos personal y también menos servicios por programas que ya no existen, como el de los créditos”, se indicó. Así las cosas, se optó por recibir sólo a las personas que tramiten un turno, con día y hora, previamente en la misma oficina o a través del sitio web. Ya no está la posibilidad de presentarse en forma espontánea ante la ventanilla o el escritorio. “Así se funciona en las últimas semanas a excepción de algún día en el que hubo un paro”, se indicó.

Por otra parte, en las consultas realizadas este fin de semana se coincidió en que “el público reclama por servicios y beneficios que ya no existen”, por decisión del Gobierno Nacional. Lo hacen ante quien los atiende en la Ciudad: “La gente se enoja en las oficinas porque no existen las prestaciones que había y ya no están, como el programa Progresar (becas para estudiantes), la tarifa social (gas) y el sistema de créditos”.

En la semana previa a Semana Santa, trabajadores de Anses en La Plata realizaron un abrazo simbólico en la sede ubicada en 9 entre 58 y 59. A su vez, en las diferentes direcciones de la Región se llevaron a cabo medidas de fuerza contra los más de 1.200 despidos en diferentes puntos del país desde los primeros días del año.

Con las consignas “en Anses no sobra nadie”, “no a los despidos”, “no somos casta” y “nos están echando”, los trabajadores se manifestaron en los frentes de cada sede de la Región. En casos, se enteraron de que los habían echado una vez que la web del organismo les denegada el acceso a su perfil de empleado.

Los turnos se pueden tramitar en forma presencial o en el sitio web