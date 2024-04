Todos hablan de Tini: De Paul, Cande y Cami le respondieron a su nuevo disco

Tini lanzó un nuevo disco, ”Un mechón de pelo”, donde reparte para todos: siguiendo la nueva moda instaurada por Shakira de facturar en vez de llorar, en las canciones del nuevo disco reciben Cami Homs, los haters, hasta Tinelli. Y han ido respondiendo, claro.

El primero en dejar un mensaje fue Rodrigo De Paul, aunque de apoyo total: el futbolista, a quien hace rato lo mencionan cerquita de Stoessel otra vez, señaló sentir “admiración” por la cantante Tini Stoessel por respetar a sus hijos y no exponerlos para que sean “parte de un circo”, a la vez le agradeció por cuidar a los pequeños, quienes la “adoran”, y dijo que admira que pueda “hacer arte del camino recorrido”.

“El día de mañana ellos estarán orgullosos por como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso”, disparó el volante de la Selección.

Pero además, dejó en claro que no inició un romance con Tini cuando Cami Homs, su ex, estaba embarazada: “Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”, lanzó.

Cami Homs, la novia de José “El Principito” Sosa, capitán de Estudiantes, no se quedó callada ante el posteo, aunque habló de manera indirecta: la modelo subió una imágenes de sus vacaciones en la playa acompañado de sus pequeños y posando en bikini frente al mar, dejando en claro el gran momento que atraviesa desde que comenzó una nuevo historia de amor.

También Horacio Homs, su papá, habló de “Ni de ti”, la canción donde Tini se despacha contra Cami y De Paul. “Analizándolo ahora, para mí que (la canción de Tini) es algo más comercial que algo que le quiere decir a Camila porque si le hubiese querido decir algo a ella, lo habría hecho antes”, dijo.

“Una vez, Tini le mandó un mensaje a Camila por Instagram, pero cuando Camila lo fue a abrir, se borró el mensaje. O sea, se ve que se arrepintió. Esto fue apenas empezó la relación con Rodrigo”, reveló Horacio, deslizando que si hubiera querido decirlo algo, podría haberlo hecho...

EL CLAN TINELLI

El triángulo amoroso de Tini, que fue tildada de ”rompehogares”, no fue lo único de lo que se acordó Stoessel al hacer el disco: también recordó una supuesta traición de Marcelo Tinelli a su padre en 2008, que provocó, según Tini, el exilio de su papá Alejandro y su dificultad para conseguir trabajo.

Todo eso lo comparte en “Ángel”, “una de las canciones más complejas del disco, en donde toco mi infancia, adolescencia y adultez”, dijo Tini.

En una letra extensa, Stoessel canta: “2008 diciembre, fue un viernes / Ojos que no ven, traición que no sientes / Judas dio el beso, ¿Cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? / Si fueron hermanos y adiós para siempre / (…) La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él / Pero la justicia divina existe / Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado / Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida”.

Esto estaría dedicado a Marce, motivo por el cual Cande Tinelli rompió el silencio el fin de semana: “Siento que están esperando que hable. Hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo para lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien, posta”, publicó.

“Sólo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin. Perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo. Les juro que de mí pueden decir barbaridades, como siempre me han dicho, y hasta me río literal. Pero wow, de mi familia, qué difícil. En fin, buenas noches a todos”, concluyó antes de ir a buscar “un vinuli”.

En el medio de todo esto, hubo más: la autora de “Patito feo”, Marcela Citterio, aprovechó la canción de Tini contra Tinelli y recordó un conflicto que tuvo con el conductor.

La guionista contó que tenía un conflicto con la productora, pero que llegó un arreglo evitando un juicio, y que lo hizo de buena fe. Mientras tanto, su hija trabajaba en “Patito”, tenía seis años, pero en aparente represalia por el conflicto, levantaron sus escenas, que eran pocas, y hasta la acusaron de ser la culpable del bajo rating.

“Por eso, cuando pasan estas cosas, cuando ayer me preguntaban por lo de Tini y Alejandro, por supuesto que me asombró que ella hiciera Violeta. Si por mucho menos sacaron a mi hija, imagínense. Claro que cuando en su momento fue ella la elegida, dije mira qué bien, qué bueno que zafó y que cada uno siga su camino”. comentó.