Flor Vigna en La Plata: filmó un video de alto voltaje en pleno Pasaje

Hace unas semanas, Flor Vigna lanzó “Puedo solita”, una canción con la que se da manija para seguir adelante después de su traumática separación de Luciano Castro. Ahora, Flor filmó un nuevo video para el tema, junto a Juli Puente. Y lo hizo acá, en La Plata, en pleno Pasaje Dardo Rocha.

Allí, en el piso característico del Pasaje, Flor se animó junto a la influencer a protagonizar escenas de acción donde aparecen peleando con un grupo de varones y repartiendo puñetazos y patadas.

“Escena de acción. Podemos solitas, pero juntas es mejor”, escribió Vigna en Instagram, mientras le dedicaba palabras elogiosas a la creadora del “Cardio de la felicidad”. “Qué mujer poderosa sos. El verdadero ‘lanzame a los lobos y me verás liderando la manada’”, aseguró.

Así ocurre en el video promocional del tema: las dos mujeres, como heroínas de una película de acción, lanzan acrobacias en el recinto familiar para todos los platenses. La artista agradeció a la cartera cultural de la Ciudad por ceder el espacio.

“Puedo solita” es un himno para todas las personas que atraviesan una crisis. “Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarré todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”, contó, al mostrar las imágenes que forman parte del backstage de la promoción de su último tema.

“Qué puedo solita, tú me enseñaste a duras penas que puedo sola / Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que es derrota / Seco mis lágrimas y sigo aunque esté rota”, comienza entonando la cantante con una letra que suena a himno de autosuperación. “Qué puedo solita, aunque el fantasma de tus besos me persiga / aunque las noches sean pesadas sin tus caricias / Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida”, canta Vigna en “Puedo solita”.