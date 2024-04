VIDEO. La Uocra, cada vez más caliente: Iván Tobar le puso fecha a la marcha a la casa del "Puly" Medina

La interna de UOCRA La Plata sigue caliente. Este miércoles Iván Tobar subió un video a sus redes sociales en el que le puso fecha a la marcha que prometió realizar a la casa del "Puly" Medina, uno de sus archirrivales en la disputa por el manejo del gremio de la construcción de la Región. "Mañana (jueves) a las 18 horas vamos a movilizarnos todos a la casa del Puly Medina", anunció sobre la marcha a la vivienda situada en la zona de Villa Tranquila, en Ensenada, y agregó: "Se acabó la impunidad".

Además dijo que "queremos que le pida perdón a los familiares de los baleados y se ponga a disposición de las familias". Y terminó asegurando: "Basta de matar trabajadores".

Cabe recordar que ayer, con tono provocador, Tobar apareció con otro video después de la orden de detención sobre nueve personas que lanzó la jueza de garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Juan Mennucci, todas de la facción Medina, a quienes acusan por la balacera que dejó dos heridos en la ciudad de Ensenada.

“Compañeros y compañeros, muy buenas noches, quiero decirles que se hizo justicia, hay justicia divina. Está la justicia de los jueces y fiscales, la justicia del hombre. Hoy se hizo justicia, hubo muchos allanamientos, cuatro detenciones, tres prófugos”, repasó Tobar. Y enfatizó que “el clan Medina se terminó”. “Hoy podemos decir que se terminó. Agradecemos a jueces y fiscales”, señaló.

Por otra parte, afirmó: “Quiero decirles también que vamos a movilizar a la casa del Puly por pedidos de lo que dijo Fabiola en su momento: ¿Cómo podían comprar boliches o autos de un día para el otro esta gente, cuando sabemos que los sueldos no dan abasto?”.

“Vamos a movilizar. Nos pusimos de acuerdo con todos los referentes, los referentes de la juventud. Hubo más de 300 trabajadores en la charla. Vamos a movilizar a la casa del Puly, para que él ponga la cara, porque quiere matar a los trabajadores. Vamos a marchar todos juntos”, remarcó aunque sin designar la fecha, que finalmente hoy fue anunciada.

Demás está decir que los cruces entre ambas facciones están a la orden del día, sobre todo en distintas plataformas virtuales. Por ejemplo, según una denuncia de la que se hizo eco este diario, ayer por la madrugada dos encapuchados pasaron en moto por la zona de Villa Tranquila. Fue cuando el barrio estaba a oscuras por un gran apagón.

Por eso los vecinos no pudieron identificar a los ocupantes del rodado, que supuestamente gritaron “aguante El General”, en presunta referencia a Iván Tobar, y habrían efectuado varios disparos al aire. De todas formas, como no había energía eléctrica, tampoco andaban las cámaras de seguridad y no quedaron registros. La fuga, siempre a decir de distintos comentarios, se concretó hacia el lado del Cementerio Municipal.

La causa judicial

Como se viene informando, al margen del histórico enfrentamiento con la facción del gremio de la construcción que maneja Iván Tobar, dentro del clan Medina existiría una feroz interna familiar, que tendría al Pata y a su esposa, Fabiola García, de un lado; y al menos uno de sus hijos y tres nietos del otro.

Precisamente, se presume que estos tres últimos serían quienes comandaron el ataque a tiros registrado el pasado 12 de abril en la calle Güemes entre Alberdi y Marqués de Avilés, donde un grupo de adeptos a Tobar realizaba una olla popular.

Según el requerimiento de detención, los atacantes, alrededor de treinta personas, arribaron al lugar a bordo de motocicletas, un auto e, incluso a pie, al grito de “aguante el Braian”, “aguante el Puly”, aunque este último presuntamente no participó del incidente.

Para el fiscal Mennucci, se trató de una acción “mancomunada, premeditada y con una clara división de roles y funciones; con palos, piedras, botellas y armas de fuego, con las que arremetieron contra los asistentes con claras intenciones de causarle las muertes a quienes pudieran y daños a las viviendas y los vehículos del lugar- o al menos mostrándose indiferentes o aceptando tal posibilidad-; siendo que durante su accionar dispararon indiscriminadamente contra las personas que allí se encontraban hiriendo -cuanto menos- con impactos de bala a Tobías Quevedo -en el rostro- y a Tamara Medina -en la región dorsal-, no logrando su cometido homicida por razones ajenas a su voluntad”, expresó la resolución judicial a la que este diario tuvo acceso.

La imputación es por los delitos de “tentativa de homicidio por el concurso premeditado de dos o más personas y la utilización de un medio idóneo para causar un peligro común, agravado por el uso de armas de fuego, en concurso real con daño agravado por el uso de arma de fuego”.

Se supo que por dos de los nietos del Pata Medina se acaba de presentar en las actuaciones el abogado Martín Miguel de Vargas.