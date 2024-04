Actualizan el mapa vecinal de la inseguridad en La Plata: barrio por barrio, las zonas más calientes

El mapa de la inseguridad que confeccionaron las asambleas de vecinos de distintos barrios de La Plata hace casi tres años no para de ampliarse al calor de la ola de robos, que no sólo no se detiene sino que crece día a día con distintos hechos tanto en la vía pública como en domicilios de particulares y comercios

Una de las localidades más participativos en cuanto a la confección del mapa elaborado a través de la aplicación de Google Maps es Los Hornos, aunque también puede verse información en materia de inseguridad en otros puntos de la Ciudad como El Mondongo, Lisandro Olmos y San Carlos.

Desde la Asamblea por la Seguridad de Los Hornos explicaron que el mapa, que permite divisar las zonas más calientes por la inseguridad, a modo de prevención de los vecinos, "se va haciendo con los datos de víctimas que comparten las víctimas en el grupo de las redes sociales". "Además nos envían fotos y videos de los hechos", añadieron.

"Vamos cargando todo lo que hay día a día, siempre pregunto si hicieron denuncia, ese dato se diferencia con colores. Los stickers con patrullero rojo quieren decir que está realizada la denuncia y el que es naranja, no", sostuvieron.

"Cuando son motochorros pongo una moto y los diferencio con verde oscuro o clarito si no se hizo la denuncia", explicaron sobre cómo entender el mapa.

"También usamos las noticias del diario EL DIA y algunos portales", agregaron.

Asimismo, destacó "ahora también delimitamos la mega toma y es fantástico porque en ese radio que va de 143 a 173 y de 76 a 90 no hay robos, creo que hay cuatro". "Todos los demás son fuera de la mega toma, es increíble", sostuvo.

"La situación de la inseguridad es tremenda y lo loco es que hace unos días un funcionario nos dijo que Los Hornos no está considerada la zona caliente", enfatizaron.