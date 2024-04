Gustavo López al "rojo vivo" con Flavio Azzaro: "Te voy a hacer mierd... hijo de p...", le dijo al aire

Uno de los periodistas más apuntados por "El Loco y el Cuerdo" es Gustavo López. El éxito que Flavio Azzaro y el polémico Andrés Ducatenzeiler llevan adelante en YouTube con millones de visualizaciones mensuales, tienen a los periodistas de ESPN entre ceja y ceja.

Aunque el caso Gustavo López va más allá, sobre todo las cuestiones que rodean al Club Atlético Independiente. Si bien el conductor de La Red, ESPN y comentarista de esa señal, nunca lo admitió públicamente, el mundillo del fútbol lo señala por su supuesta simpatía con El Rey de Copas. De hecho años atrás, un ex presidente del Rojo le echó en cara su morosidad con las cuotas sociales de la entidad.

Justamente, con Independiente siempre la agenda caliente de Azzaro (por ser de Racing) y "Duca" por ser ex presidente, López aparece permanentemente en sus comentarios y análisis.

Lo cierto es que Gustavo López se hartó y recogió el guante. Y este mediodía explotó al aire en la apertura de Un Buen Momento en La Red fue "al rojo vivo".

"El que llega a instalar que a mí me paga alguien, quiero decirle a esa persona que le voy a sacar toda la plata que tenga. Porque con esto no se jode. El primero que diga que yo cobré un peso de un dirigente de fútbol, de un árbitro o de la AFA, me voy a hacer cargo, en el tiempo libre, de hacerte mierda", disparó.

La particularidad es que primero parecía un mensaje genérico y luego se fue personalizando. "Si estás escuchando, quiero decirte que el día que vos instales, pongas una duda sobre este tipo transparente que se gana la guita laburando... A los 16 años perdí a mi papá y me fui a la panadería a laburar a las 4 de la mañana y gané guita laburando, prendiendo el horno, haciendo repartos... El día que vos instales que cobré un peso de dirigentes te voy a hacer mierda, eh. Y toda la plata que ganaste me la vas a tener que dar a mí y la voy a repartir en la puerta de la radio. Te voy a sacar todo, hijo de p...", agregó, conmovido.

Azzaro reaccionó rápido en las redes, específicamente en X (ex Twitter), donde publicó: "Me dicen algunos colegas, porque a la mañana a La Red hoy en día solo la escuchan periodistas, que Gustavo López habló otra vez de mí. Obviamente sin nombrarme, porque siempre fue un cagón. Gustavito, nombrame que yo no hago juicios y la dirección de la radio me la sé de memoria".