Gobierno vs universidades.- El error en la elección de un “enemigo”, que le puede traer un costo político al Presidente

¿Y si Javier Milei se metió con el enemigo equivocado? La multitudinaria marcha universitaria de ayer debería ser un llamador para el gobierno, un toque de atención. Se dio porque la Rosada prácticamente la buscó con el ajuste nominal real que hizo sobre un sector que hasta ahora reviste la categoría de paradigma establecido, no factible de ser cambiado, que une en forma bastante transversal a la sociedad. La “universidad pública” como nuevo enemigo no parece un buen negocio político para el Presidente, aún cuando muestra destacados indices de adhesión social. Los estudiantes no son la casta.

Además, en algún punto la universidad pública es un sueño, una aspiración a la superación, un vehículo de ascenso social con especial arraigo en la clase media y media baja y la oportunidad que ven los jóvenes menos pudientes de tener una oportunidad de mejora a costa de sacrificio. El viejo axioma de “mi hijo el doctor” -esos padres laburantes que soñaban con que su hijo fuera un profesional- sigue vigente en la Argentina, aún con la profundización de la pobreza, que por supuesto acota cada vez más la posibilidad real de concreción de esas ilusiones.

Ayer el gobierno relativizaba el impacto de la marcha. Había una clásica puja por las cifras de asistencia: los organizadores exageraban el número real; la Rosada los minimizaba. No hay dudas que fue multitudinaria. A diferencias de otras épocas pasadas de marchas contra ajustes en el Estado, los drones se han convertido en un aliado de los calculadores de concurrentes: desde el aire los relatos se refutan, en cualquier sentido.

El vocero Manuel Adorni dijo que la marcha era un “tren fantasma”. Se refería a la fuerte presencia de partidos de la oposición, incluida la llamada dialoguista. Es verdad: los opositores quisieron subirse al tren, bajo la consigna de defensa de la universidad pública, para marcar su rechazo conceptual a las políticas liberales del Presidente. Desde Máximo Kirchner a Axel Kicillof, pasando por la CGT y los radicales Martín Lousteau -presidente de la UCR- y Emiliano Yacobitti -vicerrector de la UBA y cara más visible del mundillo universitario-, hasta Sergio Massa, que cuando fue ministro de Economía le retaceó millonarios fondos a las casas de altos estudios para cerrar sus números. Evidentemente nadie se acordó de ese detalle porque casi que aplaudieron su presencia.

Errores y la ira presidencial

Pero es un error del gobierno la apreciación del vocero. Una generalización acaso teñida de los ataques de ira del Presidente. Porque también hubo mucha gente presente que desprecia a los antes mencionados pero que efectivamente cree en la importancia de la universidad pública porque, escuálida como está y en muchos casos sesgada, sigue siendo sinónimo de excelencia. Otra vez la referencia de la que el Gobierno debe tomar nota: ¿no se explica gran parte de la asistencia de ayer también en el malestar que ya empieza a provocar el ajuste económico general en la clase media urbana, una forma de deshago?

Por supuesto que hay cuestiones a analizar sobre el funcionamiento del sistema y el gobierno, institucionalmente débil y sin mayorías parlamentarias, hace bien en ponerlas en primer plano. Por ejemplo el tema de cómo se gasta el presupuesto de las universidades, en definitiva fondeadas con el dinero de los contribuyentes.

Tal vez le pifie Milei en las formas de plantear el asunto, siempre prepotentes, porque enfrente, en el manejo de esos ámbitos, tiene básicamente a sectores con poder de respuesta. Como el radicalismo, que maneja la porteña UBA, y el kirchnerismo, que se enquistó en las muchas universidades creadas en el populoso Conurbano durante las presidencias del matrimonio Kirchner. Por cierto, otro tema a debatir.

El mileismo cree que ha logrado incubar en el universo de gente que no fue a la marcha -sus seguidores directos, simpatizantes del ex macrismo, independientes- la idea de que es necesario auscultar los gastos universitarios bajo el objetivo de hacerlo eficiente pero, sobre todo, transparente. Es el argumento para hablar de las auditorías, rechazadas casi como en un gesto reflejo por las autoridades de las universidades. Trabajada con habilidad por los comunicadores del oficialismo, esa respuesta puede virar a sospecha en la cabeza de muchos ciudadanos no imbuidos de la causa que rigió la marcha de ayer.

En rigor, las universidades -que aseguran que son controladas por mecanismos propios y por la Auditoría General de la Nación (AGN)- deberían ser las primeras interesadas en que se las controlen, para alejar cualquier tipo de suspicacia o teoría conspirativa. Tal vez los estudiantes, docentes e independientes que marcharon ayer también deberían bregar por eso.