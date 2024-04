Defensa tiene complicada su clasificación a octavos de final

Defensa y Justicia ve complicada su clasificación para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, después de perder por 2 a 1 ante Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos.

El equipo de Florencio Varela, ahora tercero en el Grupo A, necesita ganar al menos dos partidos de los tres que le queda para aspirar a una clasificación, ya sea como primero de la llave, o bien como segundo o tercero.

Los goles del DIM fueron convertidos por Brayan Léon y Miguel Monsalve, ambos en el primer tiempo. Mientras que el descuento fue obra de Nicolás Palavecino.

Con este resultado, los dirigidos por de Julio Vaccari quedaron terceros con 4 puntos; en tanto que los colombianos se posicionan segundos con 6 puntos, a uno del puntero Always Ready.

La próxima presentación del Halcón, de Varela, será el 7 demayo, cuando visite a Always Ready, en Bolivia. Y sabe que una derrota lo dejará prácticamente sin chances de ganar la zona y a la espera de que el DIM no le gane a César Vallejos (no tiene puntos), lo que podría terminar de sentenciar su historia en la Copa Sudamericana.

Por otra parte, el plantel de Defensa y Justicia ya se encuentra en nuestro país. El cuerpo técnico que encabeza Julio Vaccari les dio a los jugadores el fin de semana libre, por lo que el grupo volverá a trabajar el lunes, ya con la mirada puesta en el comienzo de la Liga Profesional y el partido de la Sudamericana.