"Pepín" Rodríguez Simón podrá volver al país sin quedar detenido

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón podrá regresar al país sin riesgo de quedar detenido, según dispuso hoy la jueza María Servini, a cambio del pago de una garantía de 3.120 millones de pesos.

El ex asesor de Mauricio Macri está acusado de extorsión contra el grupo Indalo y se encuentra en Uruguay, donde solicitó refugio político, después que la magistrada lo llamara a declaración indagatoria hace tres años.

Vale señalar que todas las instancias en que "Pepín" requirió el pedido de refugio venían siendo rechazadas por las autoridades uruguayas, aunque al mismo tiempo no se activó el pedido de captura internacional solicitado por Servini.

En caso de retornar a la Argentina, Rodríguez Simón no sólo deberá depositar 3.120 millones de pesos, sino que además tendrá que presentarse en el Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes, no podrá salir del país, deberá entregar su pasaporte y no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin previo aviso.

Además, Servini dejó sin efecto la inhibición de bienes y el congelamiento bancario que regía sobre Rodríguez Simón desde mayo de 2021.