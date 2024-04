Santiago Ascacibar habló del cruce ante Boca y de su futuro en Estudiantes: "Es mi lugar en el mundo"

De cara al duelo frente a Boca por la semifinal de la Copa de la Liga, Santiago Ascacibar, habló sobre el partido que se disputará este martes 30 de abril en Córdoba. Además, el mediocampista hizo referencia a su futuro en Estudiantes y el insistente pedido de su hermano.

El mediocampista que es una de las piezas fundamentales en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, aseguró en la previa del partido ante Boca que "es un partido especial". "Es un poco como recalcó Eduardo, el día que toque tenemos que estar preparados fuese domingo, lunes o martes. Es una semifinal y no se pierde el foco", aseguró el futbolista en diálogo con Tyc Sports.

"La verdad que será difícil saberlo porque uno cuando está ahí adentro (cancha) se da cuenta cómo se va presentando el partido", indicó. Además, agregó: "Uno puede planificarlo, pero después las sensaciones adentro del campo de juego, lo que conlleva jugar unas semifinales para ambos equipos se puede dar un partido abierto o cerrado pero las tensiones estarán desde las dos partes".

Sobre su futuro, el futbolista afirmó: "Creo que mi hermano me va a pedir hasta que me retire, que juegue en Boca, pero eso no lo voy a cambiar. No voy a ir porque particularmente en Estudiantes siento el apoyo constantemente de la gente y de mi familia. Mi viejo ya se ablandó con la chance de que vaya a Boca, mi hermano hasta el final me la va a pelear".

Acerca de Estudiantes, Ascacibar aseguró: "Es mi lugar en el mundo y siento esa tranquilidad. No creo que vaya a Boca, en Argentina solo jugaría en Estudiantes".