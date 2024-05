La pregunta que enojó a Milei: "Me parece una falta de respeto"

El presidente Javier Milei se molestó sobre el cierre de una entrevista cuando le anticiparon sobre qué le iban a preguntar y no lo disimuló.

"Me parece una falta de respeto", aseguró el mandatario cuando la cronista de la cadena estadounidense Univisión le dijo que quería abordar "algunos temas personales".

"No, temas personales no contesto", interrumpe Milei, quien repitió la misma frase en tres ocasiones, cada vez que la periodista intentaba avanzar sobre esa posibilidad.

😡 El enojo de Milei en una entrevista con un medio de EEUU: "Una falta de respeto" https://t.co/kUpAQo4Rrt — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 10, 2024

"¿Nada personal?", interroga, a lo que el jefe de Estado, tajante, responde: "No, no tengo por qué", y agrega, visiblemente enojado, que "me parece una falta de respeto además".