El paro se sintió y aunque abrieron los comercios anduvo poca gente

El paro general de las principales centrales de gremios se hizo sentir con fuerza en la Ciudad, aún cuando en algunas ramas de la actividad, como la comercial o algunos de los segmentos de la educación, la adhesión fue dispar.

Desde las primeras horas del día, la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), generó una postal con calles y veredas a media máquina. Uno de los ausentes más notorios en todo el espectro urbano fue el del transporte público: prácticamente nada de micros, pocos taxis y estaciones de trenes desiertas en la Región.

En contrapartida, se advirtió una mayor circulación de autos particulares que marcaron un tránsito poco habitual.

Puntualmente, la empresa de transporte Unión Platense distribuyó un comunicado en el que informó que su servicio estaba afectado debido a que los choferes anunciaron que adherían a la huelga. En tanto, el Tren Roca no se movió y la Estación de 1 y 44 directamente cerró sus puertas, según pudo comprobar este diario en una de las recorridas a lo largo de la jornada.

dnu vigente en una empresa

“Misión Buenos Aires”, el servicio de micros de la Línea 129 que une La Plata con CABA, estuvo al margen de la medida. Informó que no adhería al paro y que los trabajadores que no se presentaron a trabajar serán sancionados. “En consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, el cual establece la actividad de transporte terrestre de personas como de ‘importancia trascendental’, desde Misión Buenos Aires asumimos la responsabilidad de diagramar y notificar las citaciones al personal para el servicio mínimo obligatorio que se debe cumplir”, aseguraron, y agregaron: “Nos comprometemos a garantizar la disponibilidad de unidades y el suministro de combustible necesario para que nuestro personal pueda llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Es importante destacar que aquellos empleados convocados que no cumplan con los servicios mínimos obligatorios estarán sujetos a las sanciones correspondientes según lo establecido por la normativa vigente”.

De todas formas, este diario comprobó por la mañana que la Terminal de 4 y 42 estaba vacía: sin micros en las dársenas ni pasajeros esperando para subir.

Los taxis anduvieron poco ayer. El panorama se veía en las calles y también en algunas paradas céntricas. Sólo algunos intentaban tomar algún viaje. Se admitía en el sector la necesidad de “hacer unos mangos” frente a la crisis.

Si bien se calculaba que no iban a funcionar las estaciones de servicio, desde el inicio de la jornada la gran mayoría se encontraba despachando combustibles. Así lo había indicado antenoche la cámara nacional del sector CECHA.

escuelas y facultades vacías

Por otro lado, en las escuelas públicas la actividad fue nula. En parte, para no complicar a las familias en un día sin transporte público, pero también frente a la chance de que los docentes no pudieran llegar a los centros educativos o directamente adhirieran, algo que aconsejaron los gremios más fuertes del sector.

En el caso de los colegios privados muchos se anticiparon a la medida de fuerza y si bien avisaron que las puertas estarían abiertas aseguraron que no contarían la falta a los alumnos. Por eso, quedó a criterio de las familias el envío a las aulas. En tanto, en los colegios y facultades de la Universidad quedó todo frenado.

Por su parte, la gran mayoría de los comerciantes de La Plata abrieron sus puertas.

Frente a la crisis y la fuerte caída de las ventas muchos decidieron atender al público, pese al escaso movimiento en el microcentro platense.

En el sector apuntaron que, en casos, debieron atender los propietarios porque los empleados no encontraron transporte para llegar.

En otras empresas se decidió facilitar los traslados de los trabajadores disponiendo taxis o remises.

También se sintió el paro en los bancos, ya que adhirió en gremio que nuclea a los empleados y con eso no hubo quién sostuviera la actividad, tanto en las entidades públicas como privadas.

En el sistema de salud se anunció que sólo se atenderían las urgencias a través de las guardias, traslados, tratamientos y cirugías de urgencia.

Además, ATE y otros gremios de estatales bonaerenses se sumaron al paro, por lo que en las dependencias de la Provincia de Buenos Aires no atienden al público y tampoco concurrieron a sus oficinas.

La CGT llevó a cabo la segunda medida de fuerza en lo que va del gobierno del presidente Javier Milei. La primera, el 24 de enero, fue un paro nacional de 12 horas y movilización. Junto a la (CTA) expuso ayer el rechazo a la reforma laboral, la reinstalación del impuesto a las ganancias, la reforma previsional, el avance de las privatizaciones y el cierre de organismos públicos.