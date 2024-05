Matías Mansilla, el arquero de Estudiantes que le atajó el penal a Edinson Cavani: "Vengo del Ascenso"

Luego de la derrota de Estudiantes ante Gremio por la Copa Libertadores y tras acumular algunas críticas entre los hinchas del Pincha por actuaciones en los partidos anteriores, el arquero Matías Mansilla logró echar por tierra todos los rumores: le atajó los penales a Edinson Cavani y a Jorge Figal que permitieron que el León pase a la final de la Copa de la Liga.

Desde la dirigencia lo fueron a buscar casi de última tras la no concreción de la llegada del mundialista Gerónimo Rulli. De hecho, no terminaba de convencer el perfil del ex Central Córdoba de Santiago del Estero ya que, en el inicio del último mercado de pases, fue sondeado por el departamento de fútbol albirrojo, pero no fue entonces hasta el final del período de traspasos que llegó por una suma aproximada al millón de dólares. Ahora, el golero de 28 años comenzó a pagar con alegrías.

"Estoy feliz por toda la gente que nos vino a hacer el aguante. Vengo del Ascenso y estos momentos se valoran el doble. Me siento feliz por toda la gente, por mis compañeros y por los más grandes, que nos marcan el camino. Vinimos a buscar esta final y gracias a Dios nos llevamos un buen resultado", expresó, con una alegría que no le entraba en su cuaerpo y al borde del llanto, Matías Mansilla, el héroe de la noche de Estudiantes en la definición por penales ante Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes de Cíordoba.

Luego, esbozó un análisis del desempeño del equipo albirrojo. "En el primer tiempo no jugamos bien, es la realidad. No hicimos lo que veníamos haciendo. Pero lo ganamos porque somos Estudiantes. Somos corazón, garra y trabajo. Ni cuando las cosas están bien ni cuando las cosas están mal dejamos de intentar. No nos resignamos".

"No tengo a la familia cerca y el Club nos abraza. Las cocineras, la gente que trabaja a diario en el Country... Somos una familia. Almorzamos y levantamos los platos nosotros. Son pequeñas cosas que hacen grande al Club", valoró Matías Mansilla sobre la identidad que distingue a Estudiantes.

Por último, respecto a su destacada actuación en los penales y después de haberle atajado un envío al uruguayo Edinson Cavani, el 10 de Boca, el arquero del Pincha comentó que "lo habíamos estudiando (al goleador del Xeneize)". "No es fácil, es un jugador de mucha jerarquía. No tiene un tiro penal fijo. Pero analizamos con el profe de arqueros y los compañeros sobre lo que podía llegar a hacer y, en el momento pensé d{onde tirarme, lo hice y pude atajárselo".

Guido Carrillo pidió ser "realistas": "El penal cambió el partido"

"Hay que ser realistas. En el primer tiempo nos costó generar situaciones claras de gol y ellos estuvieron mejor. En el segundo tiempo intentamos un poco más, así vino el penal y cambió el partido", argumentó el 9 de Estudiantes, Guido Carrillo, post partido en Córdoba.

En cuanto a las situaciones claras con las que contó en oriundo de Magdalena, el delantero elogió al arquero de Boca: "El primer cabezazo y el último fueron dos jugadas claras que me sacó bien 'Chiquito' (Romero)".

"Era merecido el empate, pudimos tener alguna situación más, pero estuvo bien que el partido termine en los penales", opinó Guido Carrillo que, respecto a la situación del penal pateado, confió: "Estuve hablando con los arqueros e hice todo lo contrario a lo que me dijeron y por eso casi me la sacan". El goleador del Pincha definió a la derecha del golero xeneize, que adivinó su intención aunque el manotazo no fue tan firme como para tapar el envío.

"Ahora hay que disfrutar de esto. Nos queda un paso más, porque todavía no se consiguió nada, y tenemos que pensar en la final", concluyó.