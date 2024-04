Marcelo Méndez: “¿Dónde está escrito que Gimnasia es menos que los demás equipos?”

Marcelo Méndez recién empieza su ciclo en Gimnasia. Aún sin jugar, las primeras ideas esbozadas por el técnico uruguayo generaron algo en el hincha tripero. En los más cautos, curiosidad. En los más efusivos, cierto entusiasmo desde sus características, antecedentes, discurso y muy buenas referencias desde el fútbol uruguayo. Su primer contacto con EL DIA también generó entusiasmo en el triperío.

- ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo?

- Las primeras sensaciones son buenas, estamos muy contentos de llegar al club que nos recibió con mucho cariño. Venimos a trabajar y tratar de responderle a toda esa gente que está ilusionada.

- ¿Qué plantel encontraste?

- Predispuesto al trabajo, al esfuerzo, a salir de la zona de confort. Queremos apostar a más y no conformarnos con lo que se viene haciendo. Vamos a tratar de ser un equipo competitivo que vaya a luchar, a jugar y a pelear en todas las canchas de igual a igual. Eso no se logra de un día para el otro pero estamos en esa etapa de trabajo, de ir inculcando nuestra idea.

- ¿Y en el trato con los jugadores como sos?

- Somos un cuerpo técnico joven, abierto al diálogo constantemente, no solo para hablar de fútbol sino también de algún problema personal, porque gestionamos un grupo de personas. Me gusta generar buenos climas de trabajo, que todo el mundo que venga a Estancia se sienta cómodo. Pero cuando trabajamos hay que saber diferenciar, eso el jugador lo percibe enseguida y trata de dar lo máximo.

- ¿Qué es lo que no negociás en los 90 minutos de partido?

- Obviamente descuento la actitud, que todo el mundo la tiene. No nos gusta el miedo a jugar, queremos darle herramientas para que el futbolista no tenga miedo a tener la pelota o a equivocarse. Cuando el jugador no quiere la pelota es algo que se percibe. Y la realidad es que todos los jugadores están acá por el amor al juego, esa pelota que lo seduce desde chiquito. Por eso, no toleramos que aparezcan ciertos miedos.

- ¿Te pasó como jugador sentir miedo o que la presión era muy grande?

- Miedo no, pero cuando las cosas salen mal, la reacción espontánea es no querer pertenecer. Y es al revés, hay que tratar de involucrarse para resolver ese problema.

- ¿Valiente es el que intenta jugar un poco más?

- Y sí. Para eso hay que brindarle conocimientos y herramientas al jugador para que pueda resolver, porque también es muy fácil exigir sin brindarle nada. Hay que tratar de simular ciertas situaciones que pueden pasar en el partido para que no los sorprendan. Hay que darle seguridad al jugador. Eso es lo que estamos intentando trabajar para que en el partido puedan resolver de la mejor manera.

- ¿Sos un DT que pretende llegar al resultado desde un proceso y no ganar con un contragolpe y nada más?

- Obvio. Tiene que tener una causa, no una casualidad. Tiene que llegar por algo, no de la nada. A veces puede pasar, pero es imposible sostenerlo en el tiempo. Tiene que haber una identidad -palabra que nosotros usamos mucho-, que el equipo entre a la cancha sabiendo lo que tiene que hacer. Después, hay un rival que te puede complicar o vos no estar claro, pero sí hay que generar una forma de jugar. Que el hincha vaya a ver un equipo con cierta característica: protagonista, que vaya al frente. Creemos que tenemos la misma posibilidad de ganar que el rival, entonces tenemos que aferrarnos a esa idea y buscar el partido.

- ¿El ideal es que el hincha vea al mismo equipo en el Bosque que de visitante?

- Esa es la idea. ¿Por qué sentirnos menos que los demás? ¿Dónde está escrito? Todo eso se transmite, hay un trabajo, pero creemos mucho en el jugador. A veces nuestro mensaje es peligroso si le decís al futbolista que sos menos que el que está enfrente, igual que la postura o los planes de partido. Si un día pedís presión alta y otro defendes en el área chica...son peligrosos los mensajes. La idea nuestra es siempre ser protagonista, aunque con algunos rivales tomes más recaudos. Yo estoy recontra convencido de lo que quiero, después los que ejecutan son los jugadores. Tenemos que llegar ahí.

- ¿Hay que cambiarle el chip al equipo?

- Esto es lo que siente uno, en el fútbol todas las recetas son válidas. Lejos estamos de desmerecer lo que se venía haciendo. Se ha ganado de diferentes maneras, nosotros queremos esta, un equipo protagonista que salga a jugar de igual a igual.

- ¿Hay que volar para jugar 4-3-3 o importa más tener la pelota para correr menos?

- En el fútbol de hoy hay que estar preparado físicamente porque sino te ganan corriendo, pero hay que estar preparados para jugar. Si nos vamos a dedicar a correr, hay que cambiar los entrenamientos. Los trabajos son con pelota, si nos vamos a dedicar a correr hay que dejar las pelotas de lado. Hoy el jugador tiene que ser completo, que juegue y se adapte cuando no tenemos la pelota. Todos tenemos que involucrarnos, para jugar y para el overol.

- Gimnasia es un club vendedor. ¿Cómo te llevás con potenciar jugadores para la venta?

- Nosotros venimos acostumbrados. En dos años en Defensor se fueron 14 o 15 jugadores, 10 o 12 del club. En cada semestre sufríamos una sangría muy importante. Es normal en el fútbol sudamericano porque la mayoría de los clubes necesitan formar jugadores y vender para subsistir.

