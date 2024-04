Un joven murió ahogado al caer a un pozo en Tolosa

Un trágico episodio con saldo fatal enlutó en la jornada de ayer a una familia en La Plata. Un joven de 20 años murió ahogado luego de haber caído dentro de un pozo de unos 15 metros de profundidad repleto de agua en Tolosa.

De acuerdo a la información revelada por autoridades policiales, la víctima fue identificada como Yerson Eguez Becerra, de nacionalidad boliviana. El hecho sucedió en horas de la madrugada de ayer, en el interior de una pequeña construcción de material ubicada cerca de la esquina de 12 y 522, un lugar donde, además del pozo, actualmente hay restos de basura, ropa y hasta un colchón.

Según se infomó. el joven se encontraba allí junto a dos amigos adolescentes de 13 y 16 años: justamente, fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades.

Los menores, conmovidos, declararon que habrían visto a Yerson “alcoholizado” poco tiempo antes de que muriera dentro del pozo, por lo que se sospecha que esa pudo haber sido la causa de su caída.

Policías de la Comisaría Sexta de La Plata y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron a la emergencia. También se presentaron en el lugar efectivos de la División de Salvamento y Rescate de la provincia de Buenos Aires, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo del joven.

Tras las tareas realizadas en el lugar, ahora la Justicia inició una investigación para reconstruir cómo fueron los hechos, con el objetivo de determinar si efectivamente se trató de un trágico accidente o si hubo otras personas involucradas en la caída de Yerson.

Cabe marcar además que la cavidad por donde cayó el joven estaba dentro de una estructura de hormigón, perteneciente -según fuentes policiales- a la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA). Sin embargo, desde ABSA negaron esa versión y desconocieron la instalación como propia. “La compañía nunca se tuvo acceso a ese establecimiento”, indicaron.

El caso se investiga en la fiscalía en turno de La Plata, y por el momento no hay imputados y las actuaciones se hicieron en la Comisaria Sexta de La Plata.

Mensajes de dolor

Tal como se mencionó, la víctima fatal se llamaba Yerson Eguez Becerra que, por sus fotos en las redes sociales, era hincha de Estudiantes. Incluso uno de sus últimos posteos en su cuenta de Facebook es llamativo ya que en un publicación de un usuario que aseguraba “por vos mi amor dejo el alcohol, a le re mentía jajaja”, él escribió: “Y viste”.

“Todavía no caigo. Me cansé de hablarte y que no te mandes ninguna, hoy toca despedirte con un trago al piso”, lamentó un allegado a Yerson en la red social, compartiendo sus palabras con un par de fotos en las que se los ve juntos.