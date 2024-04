Israel no cede: prepara la incursión a Rafah en el sur de Gaza

Israel afirmó que las tropas se retiraron de Jan Yunis ayer, en el sur de la Franja de Gaza para “prepararse” para una operación militar en Rafah, al cumplirse seis meses de una devastadora guerra contra el movimiento palestino Hamás.

Después de que el ejército anunciara su retiro de Jan Yunis tras afirmar que desmanteló la capacidad operativa de Hamás, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, indicó que las tropas se preparan para sus “próximas misiones”, incluyendo Rafah. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó su determinación de eliminar a Hamás de “toda la Franja de Gaza, incluyendo Rafah”.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación sobre la invasión israelí en Rafah, localidad del sur de Gaza donde sobreviven hacinados cerca de 1,5 millones de palestinos, muchos de ellos desplazados por los combates.

Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, advirtió que desaprueba una posible ofensiva en esta localidad debido al riesgo para los civiles.

Netanyahu insistió en que no habrá un alto el fuego hasta que Hamás libere a todos los rehenes, cuando deben reanudarse las negociaciones en El Cairo con vistas a una tregua. “Israel está listo para un acuerdo, Israel no está listo para rendirse”, declaró a su gabinete durante un discurso para marcar los seis meses de una guerra que dejó la Franja de Gaza ruinas y que tiene a la mayoría de sus 2,4 millones de habitantes al borde de la hambruna, según la ONU.

Tras el anuncio de que el ejército israelí “concluyó su misión en Jan Yunis”, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró que más que un movimiento para una nueva operación, la decisión israelí busca probablemente que sus tropas puedan “reposar y reacondicionarse”.

Por otro lado, el ejército israelí afirmó ayer que completó una “nueva fase” de preparación por si hay una “guerra” en la frontera con Líbano, donde se intensifican los enfrentamientos con Hezbolá. La guerra comenzó el 7 de octubre, cuando Hamás irrumpió en el sur de Israel y mató a 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un cómputo basado en datos oficiales israelíes.

Los combatientes palestinos capturaron también a 250 personas, de los cuales 129 siguen retenidos en Gaza, incluyendo 34 que se cree han muerto, según las autoridades israelíes.

La ofensiva aérea y terrestre lanzada por Israel en respuesta dejó 33.175 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás desde 2007.

Tras el anuncio del ejército israelí de su retirada de Jan Yunis, decenas de palestinos refugiados en Rafah emprendieron el camino de vuelta a pie, en carro o en carretas.

Tras iniciar su ofensiva en Gaza, Israel impuso un asedio “completo” al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible y alimentos.

Una primera tregua a finales de noviembre permitió el ingreso de ayuda a Gaza y el canje de un centenar de rehenes por prisioneros palestinos retenidos en Israel. Pero la ayuda, que entra a cuentagotas y necesita el visto bueno de Israel, no es suficiente. “El mundo entero tiene que tener vergüenza. Hay niños que mueren de hambre”, lamentó Labad, madre de cuatro niños que perdió su casa en Jabaliya. “Mi hijo de ocho años me pide comida, pero no tengo nada”, relató. Ayer, varias agencias de la ONU y organizaciones humanitarias calificaron la situación en Gaza como “más que catastrófica” y la directora de Unicef, Catherine Russel, advirtió que la “hambruna es inminente”.