Novak Djokovic recibió un botellazo en el Masters 1000 de Roma

El número uno mundial Novak Djokovic se clasificó sin complicaciones para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, dominando al francés Corentin Moutet (83º) por 6-3 y 6-1, este viernes, pero después de ello fue alcanzado por una botella de plástico duro.

Según un vídeo publicado por La Gazzetta dello Sport, el impacto fue después del partido, cuando Djokovic estaba firmando autógrafos a los espectadores.

Fue entonces cuando recibió el impacto de la botella. El jugador se fue al suelo y pronto acudió al lugar una persona de su entorno. Estuvo varios minutos allí, antes de regresar a los vestuarios.

Contactados por la AFP para conocer el estado de salud de Djokovic, ni la ATP ni los organizadores del torneo respondieron a los requerimientos.

No se anunció la presencia de Djokovic en conferencia de prensa.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.



He ends up on the floor.



