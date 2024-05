Una disputa que no cede, el sugestivo acto con el aval de Karina y las movidas en la UCR

Axel Kicillof se habría vuelto a reunir con Cristina Kirchner en los últimos días. El contenido de la charla no trascendió, pero se supone que la acelerada disputa interna en el peronismo bonaerense no estuvo ajena a la charla.

Ese contacto llegó luego de que la reaparición pública de la ex presidenta no lograra desactivar la disputa entre un sector que se mueve muy cerca de Kicillof y La Cámpora, relacionada con el poder de armado de las listas legislativas para el año que viene. El Gobernador parece dispuesto a dar la pelea por contar con nombres propios, una posibilidad que Máximo Kirchner y varios intendentes amigos le bloquearon en 2023.

Tamaña decisión pone, de alguna forma, en discusión el liderazgo de Cristina Kirchner. En la Gobernación aseguran que nadie está debatiendo ese rol que le asignan a la ex presidenta. Sí, en cambio, reniegan de que ese poder deba ser aceptado sin chistar en manos de su hijo Máximo.

Kicillof prepara un plenario para el sábado próximo en Florencio Varela para volver a mostrar los dientes en esa disputa. Allí estarán intendentes que se sumaron a su armado y una serie de organizaciones sociales y políticas que conforman estructuras que empujan una candidatura presidencial del Gobernador. La excusa será montar un escenario de cerrada oposición al gobierno de Javier Milei. El mensaje, en el fondo, es comenzar a exhibir cierta autonomía en el juego interno del kirchnerismo.

La disputa entre el incipiente kicillofismo y La Cámpora puede que esté empezando a meter la cola en otras cuestiones. Por la Legislatura viene peregrinando el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, para que le aprueben dos proyectos de creación de empresas estatales de fabricación de medicamentos y emergencia médicas. El PRO ya le dijo que no. Lo llamativo es que, admiten legisladores de otros sectores de la oposición que están dispuestos a analizar esas iniciativas, “nadie” del Gobierno movió hasta ahora un dedo para que esos proyectos aceleren el paso. Nadie a excepción de Kreplak, que reporta a La Cámpora.

No se trata de un detalle menor. Tampoco que sectores cercanos a Máximo Kirchner estén dejando trascender una eventual candidatura de Cristina a diputada nacional por la Provincia para el año que viene, que sería una forma contundente de obturar los deseos del armado político que rodea a Kicillof. Habrá que ver si la ex presidenta revé su decisión de no volver a competir electoralmente. O si, en definitiva, se trata de un movimiento táctico en medio de la disputa interna.

En esa pulseada comienzan incluso a aparecer algunas chicanas políticas. Como las que suelen lanzar dirigentes del kirchnerismo duro que tildan socarronamente de “albertista” a alguno de los armados que nacieron en los últimos días para sostener la proyección del Gobernador, por la participación de algún que otro ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Las tensiones no son privativas del peronismo. En el campamento libertario existen diversos movimientos que parecen poner proa a las legislativas del año que viene.

Habría que prestar atención a un acto que el sábado próximo se desarrollará en Esteban Echeverría, que podría ser el germen del entendimiento que motoriza un sector del PRO con la Libertad Avanza.

Allí estarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Ambos empujan avanzar ya en un cierre con el esquema libertario. Valenzuela, se dice, se reúne habitualmente con el Presidente.

El otro dato fuerte de esa reunión es que está prevista la asistencia de Sebastián Pareja, el armador “oficial” de los libertarios de la Provincia y hombre que responde a Karina Milei. ¿Será un suerte de bendición oficial?

Todos estos movimientos ponen en tensión al PRO, donde Mauricio Macri tiene ciertas prevenciones respecto del Gobierno nacional. Si bien sus legisladores vienen respaldando diversas medidas oficiales, esos gestos no implican irse sin escalas a rendirse a los brazos de Milei. Bullrich, en cambio, parece haber apretado el acelerador.

El radicalismo, en tanto, también transita por etapas de turbulencias. Facundo Manes mandó a sus diputados nacionales y bonaerenses a caminar la Provincia en un contexto en el cual la UCR bonaerense debe este año elegir conducción. El sector analiza enfrentar o al menos condicionar la continuidad del armado de Maximiliano Abad, que dejará la presidencia del Comité bonaerense.

El senador nacional de Adelante Buenos Aires ya trabaja para mantener el control partidario a través de uno de sus laderos. Se habla del ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

El desenlace de esa interna excede a la UCR. Es observada con atención por otros sectores políticos que sueñan con armar una tercera vía electoral que enfrente a los libertarios y al kirchnerismo. Piensan en una aventura junto a los radicales. Acaso no todos en el partido centenario estén pensando en esa sintonía.