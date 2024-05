La UCR le exigió “mesura” a Luis Juez por sus dichos contra Martín Lousteau

La Unión Cívica Radical (UCR) le exigió “mesura” al senador del PRO, Luis Juez, quien en las últimos días crítico con dureza a su par Martín Lousteau al que acusó de estar actuando en favor de los intereses del kirchnerismo.

Fue la semana pasada, cuando el oficialismo no logró el dictamen de la Ley Bases en la Cámara Alta, que Juez apuntó contra el presidente del radicalismo al ironizar que “el kirchnerismo está bien representado, el senador Lousteau está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que asusta”.

Ante esto la UCR emitió un comunicado en el que le exigió “mesura en sus declaraciones al titular del Bloque de senadores del PRO, Luis Juez” y repudió “sus agravios contra el presidente del partido Martín Lousteau”.

En ese mismo mensaje, desde el espacio cuestionaron las intervenciones de Juez durante el tratamiento de la Ley Bases quien según indicaron luego de tres reuniones de comisión en las que “ni siquiera participó, solo habló para agredir al presidente de la UCR, que cumplió con su tarea como senador de la Nación, estudiando las leyes, haciendo preguntas a los funcionarios del gobierno y proponiendo alternativas”.

“Estamos frente a una Ley que va a marcar los próximos años en la vida y las posibilidades de desarrollo de todos los argentinos. Merece ser debatida en profundidad”, sostuvieron en el comunicado y añadieron que además el proyecto “contempla uno de los blanqueos más generosos de la historia para beneficiar a aquellos que no pagan impuestos mientras implica un aumento de impuesto a la clase media”.

“Son iniciativas que no incluyen una recomposición para nuestros adultos mayores que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace meses, ni garantizan el funcionamiento a la educación universitaria. Rechazamos y advertimos las peligrosas maniobras de disciplinamiento que se intentan desde el oficialismo o sus aliados contra cualquier actor que, en cumplimiento de su tarea y rol asignado por la ciudadanía, manifiesta disidencia o preocupaciones sobre el impacto de la iniciativa parlamentaria en debate”, concluyeron desde la UCR.

Los “agravios” de Juez

Además de acusar a Lousteau de trabajar en favor kirchnerismo, Juez se mostró en línea con el oficialismo al sostener que hay que garantizar “las herramientas que necesita el Gobierno” y que ante esto prefiere que quienes no opinen de la misma manera lo digan directamente, “lo demás son todas chicanas”, aseveró.

“Hay algunos senadores, que no son del peronismo y del kirchnerismo que intentan de alguna manera tener algún nivel de presencia y no encuentran otra forma que no sea poniendo alguna chicana, algún palo en la rueda”, dijo en referencia al presidente de la UCR y cerró: “Me parece mucho más sincero decir ‘mire, la verdad es que no nos interesa darle a este Gobierno ningún tipo de herramienta’, porque me parece un acto de hombría y de verdad, lo demás son estupideces que pretenden demorar esta cuestión”.