¿Volvió el amor?: Sofía Clerici y Martín Insaurralde se mostraron nuevamente en las redes

Tras el escándalo que significó el " Yategate ", donde se conocieron las imágenes del dirigente peronista Martín Insaurralde y Sofía Clerici a bordo de una lujosa embarcación en la costa de Marbella, ambos se volvieron a mostrar públicamente por las redes sociales después de cinco meses. Luego de la supuesta separación, ex intendente de Lomas de Zamora y la mediática habrían compartido una "Ruta de amor".

Las imágenes compartidas en Instagram alcanzaron a viralizarse antes de ser eliminadas por Clerici . En ellas se podía ver a Insaurralde conduciendo un auto, luego una imagen donde estaría el exfuncionario bonaerense recostado sobre un sillón y luego un video de un asado con el mensaje: "Cómo me miman...".

En el pasado mes de septiembre, cuando se viralizaron en las redes sociales los videos y las imágenes, el por entonces funcionario bonaerense abandonó su cargo. El exclusivo viaje desató un escándalo político, Clerici mostraba las lujosas prestaciones del yate y los gustos extremadamente caros. También, se lo podía ver al funcionario sirviendo copas de champagne muy relajadamente a semanas de las elecciones.

Además, en aquel entonces la modelo había mostrado los supuestos regalos del funcionario, entre los que se destacaban una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100, una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500, un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000, una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500 y una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000.