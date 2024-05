Ordenaron la intervención del Club Santa Bárbara

Documentos

La Dirección provincial de Personas Jurídicas bonaerenses ordenó este viernes la intervención del Club Santa Bárbara de Gonnet.

En la resolución oficial, que lleva la firma de la Directora de la DPPJ Silvia Andre García, detalla: "Hacer lugar a la denuncia incoada por el señor Matías José Busquets DNI Nº 23.017.229 y la señora Ana García Munitis DNI N° 17.188.775, en su carácter de socios e intervenir, con carácter de medida preventiva y al solo efecto normalizador de su funcionamiento a la entidad denominada “SANTA BARBARA HOCKEY CLUB”, matrícula registral N° 7091, con domicilio social en Camino Centenario esquina 493 S/N, de la localidad de Manuel B. Gonnet, partido de La Plata, con fundamento en los considerandos de hecho y de derecho que anteceden".

En el siguiente artículo, ordena "designar como co-interventores normalizadores a los Dres. Mauro Ignacio MACERI, DNI Nº 28.990.611, y Alvaro LARROZA, D.N.I 31.743.885, agentes del Departamento Inspecciones de esta Dirección Provincial, otorgándoles para el cumplimiento de su cometido un plazo de noventa (90) días corridos desde la posesión efectiva del cargo, y según instrucciones que serán impartidas oportunamente por la Dirección de Fiscalización, para la consecución de lo ordenado oportunamente".

Las razones que impulsarían esta resolución se basarían en irregularidades y la no convocatoria a las elecciones correspondientes. En ese sentido, en base a la decisión judicial a la que tuvo acceso este medio, se fundamentaron en que: "para la convocatoria a elección de autoridades contaban con tres meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico (31 de Octubre)", sosteniendo su criterio en las facultades de interpretación que detenta la Comisión Directiva sobre los articulados del propio estatuto social y su reglamentación".

A comienzos del mes pasado, la Dirección de Personería Jurídica intimó a la actual CD del club, a pedido de un grupo de socios, por supuestas irregularidades. Por tal motivo, en diálogo con Diario EL DIA, el presidente actual Raúl Arrarás , señaló: "Teníamos un llamado a Asamblea a medio término, que estaba fuera de término, para diciembre pasado. Un grupo de socios consideró que teníamos el mandato vencido. En este caso, un artículo del Estatuto dice que el mandato es por dos años, pero en otro que afirma que la Directiva tiene que realizar el pedido a Asamblea dentro de los 90 días posteriores al ejercicio. Este fue el 31 de octubre con lo que los plazos se cumplían el 31 de enero de este año; aunque hay otro artículo que sostiene que la interpretación del Estatuto le corresponde la CD”.

Además, Arrarás señaló en aquella oportunidad: "Se lo explicamos al grupo de socios personalmente. Ellos insistieron que el mandato estaba vencido, nosotros le dijimos que no era así y que además el 75 por ciento de la historia del club se hicieron con mandato vencido por lo que en general el 31 de enero está el tema de las vacaciones se hacen en febrero o en marzo. Un ejemplo es mi caso que yo asumo por primera vez como presidente del club, un 6 de marzo justamente ganándole las elecciones a socios fundadores en la primera Asamblea histórica del club donde hubo un acto eleccionario teniendo en cuenta que eso también fue con mandato vencido”.