El equipo “A” del hockey femenino buscará un nuevo éxito en el Metro

Se jugará la octava fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino. En Primera División, Santa Bárbara “A” que marcha como escolta de Lomas tendrá que visitar hoy, desde las 16, a SIC. El equipo tricolor, que llega con una racha de seis partidos sin perder (cinco triunfos y un empate) suma 16 puntos; mientras que el conjunto de San Isidro está en el fondo de la tabla en la duodécima posición con apenas 5 unidades.

En la que respecta a la Primera F2 habrá un duelo platense entre Santa Bárbara “E” (9, octavo) y Asociación Coronel Brandsen (4, duodécimo), en Gonnet.

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías:

Primera B: San Luis “A” (9, noveno) vs GEBA “B” (9, décimo).

Primera C2: Universitario “A” (14, tercero) vs Hindú “A” (13, cuarto) y Santa Bárbara “B” (10, séptimo) vs River Plate “B” (4, décimo tercero).

Primera D2: Santa Bárbara “D” (11, sexto) vs C.I.S.S.A.B (18, segundo) y Porteño (11, quinto) vs Universitario “B” (1, décimo cuarto).

Primera D3: Regatas Bella Vista “B” (5, décimo tercero) vs Estudiantes “A” (7, noveno) y UBA “B” (6, undécimo) vs San Luis “B” (5, duodécimo).

Primera E1: Universitario “C” (15, segundo) vs Club Manuel Belgrano (10, séptimo).

Primera E3: Club J.M. (4, décimo tercero) vs Everton (11, sexto).

Primera E4: Gimnasia “A” (14, tercero) vs Deportivo Francesa “B” (3, décimo cuarto), Comunicaciones (7, undécimo) vs Santa Bárbara “C” (11, cuarto) y CUBA “C” (7, noveno) vs Gimnasia “B” (8, octavo).

Primera F3: Asociación y Progreso de Brandsen (21, puntero con puntaje ideal) vs Santa Bárbara “F” (13, cuarto).

Primera F4: San Fernando “C” (12, sexto) vs Universitario “D” (10, octavo) y Estudiantes “B” (14, tercero) vs GEBA “D” (9, undécimo).

Primera G1: San Luis “C” (14, quinto) vs Municipalidad de La Matanza (17, tercero).