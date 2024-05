Suba de prepagas: un fallo complica la devolución

En medio de la disputa entre el Gobierno y las prepagas, el Ejecutivo insiste en que las compañías retrotraigan los aumentos de las cuotas a diciembre y que devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. Sin embargo, ayer la jueza a cargo de la causa se declaró incompetente, lo cual demorará las definiciones de la Justicia en la causa que las intima a devolver las subas a los afiliados.

El martes por la noche la jueza Mercedes Maquieira se declaró incompetente en la causa que se tramitaba en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9 y pidió trasladar el expediente al Juzgado N°3 del mismo fuero, que aborda desde el 29 de diciembre un amparo colectivo cuyo objetivo es que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 que desregulan las cuotas de las prepagas.

Ante esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará hoy la fórmula que deberán aplicar las prepagas para incrementar sus precios a partir de ahora. Además, adelantó que se abrirá un canal de comunicación para que los usuarios de la medicina privada puedan denunciar abusos por parte de las empresas del sector.

“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el titular del Palacio de Hacienda. La fórmula que envió el Gobierno a las prepagas consigna: “Un reajuste que no podrá superar la variación acumulada entre el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituo Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministero de Economía, vigente al 1 de diciembre de 2023, y el último valor que se encuentre disponible para el mismo índice”.

Caputo anunció que se abrirá un canal de denuncias y se multará a aquellas empresas de medicina que no retrotraigan los excesivos aumentos que el propio Poder Ejecutivo permitió con la liberación de precios.

“Las prepagas aumentaron de enero a abril más de un 149% y en el Gobierno dijeron que 7 empresas se cartelizaron y que no van a permitir eso, con lo cual ordenaron que den marcha atrás con los aumentos en las cuotas”, explicaron.

La medida cautelar fue parte de la acción oficial llevada adelante por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, a raíz de los incrementos en los precios de la medicina prepaga tras la desregulación del sector que avaló el DNU 70/2023.

Las prepagas alcanzadas por la medida son OSDE y Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint. Las que habían hecho públicos sus descuentos eran OSDE, con el 20,76% (hubo un ajuste tras la primera cifra del 22% comunicada); Swiss Medical, con el 22,22%; Galeno, con el 26,78% y Medifé, con el 20%.

De todos modos, Osde aclaró que ya está aplicando los descuentos sobre la cuota de abril.

En los últimos días comenzaron a llegar avisos de descuentos en las cuotas de las siete empresas de medicina prepaga a las que el Gobierno ordenó retrotraer los incrementos que hayan excedido la variación de la inflación de los últimos meses.

La emisión de las primeras facturas dio lugar a controversias, al ver que las rebajas netas pueden ser menores al 33% anunciado hace menos de un mes.