Por la falta de GNC, ya se suspenden viajes de taxis

Por las restricciones al abastecimiento de GNC, medida que lleva seis días consecutivos, ya hay taxistas que suspendieron el servicio. Así lo señalaron durante la marcha de protesta que llevó adelante el sector y que obstruyó durante unas horas el acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires por la rotonda de las avenidas 122 y 32.

En tanto, en las estaciones de servicio de la Región que despachan gas natural comprimido se mantenía la faltante del fluido. Algunas de esas bocas de expendio, aunque en el marco de largas colas de vehículos, pudieron vender durante unas horas (hasta que el contenido de los surtidores lo permitió), mientras que otros locales del rubro, que son los que pactaron un contrato “interrumpible” con la prestataria Camuzzi, directamente no lo dispensaron.

Siguen los días de intenso frío en la Región y se mantiene así activado el “cuentagotas” en la provisión de GNC. Es que frente al aumento de consumo de gas en los domicilios e industrias (usuarios que tienen prioridad de suministro) se restringe la provisión a los establecimientos de carga.

Uno de los conductores concurrió a la marcha convocada por distintas organizaciones de choferes y propietarios de taxis contó que “desde el viernes que me quedé sin gas no pude encontrar ningún surtidor abierto”. Según agregó, las bocas de expendio donde hubiera podido conseguir combustible “están lejos del Centro y no puedo ir hasta allá, porque vuelvo con medio tanque vacío”.

Otro taxista añadió su experiencia de estos días ante la escasez de GNC. “A partir de las 22.30 cierran los surtidores, entonces hay que ir para el lado de Varela o Alpargatas para cargar gas”, dijo.

En la marcha se palpó el alto grado de angustia que vivencian los taxistas. “Es horrible -indicó uno de los taxistas presentes-, porque encima de que no hay trabajo nos cortan un combustible que es esencial para nosotros”.

El punto de encuentro del reclamo, que comenzó a las 9, fue en el Bosque. Después de un rato de plantarse en ese paseo los taxistas se desplazaron a la rotonda de 122 y 32. Allí, con quema de neumáticos, cortaron el tránsito, y de esa manera quedó restringida la subida a la Autopista en dirección a CABA.

A raíz de la manifestación, AUBASA recomendó a los automovilistas acceder a la traza a través del empalme de la avenida 122 de Ensenada, donde se formaron congestionamientos y largas filas de vehículos. Tras más de una hora, finalmente se levantó la protesta en el lugar y la marcha circuló por calles de La Plata hasta llegar a Plaza Moreno, donde entregaron un petitorio a las autoridades locales.

La faltante de GNC se explica en el tipo de convenio que establecen las estaciones de servicio con la distribuidora del fluido. Hay puntos de venta con contrato de provisión “interrumpibles”, que implican un menor costo operativo para los comercios pero son pasibles del cese del aprovisionamiento en el caso de eventualidades climáticas que requieran de la racionalización del gas.

Camuzzi afirmó, como lo reflejó EL DIA en su edición impresa anterior, que la provisión de GNC empezaba a “recuperarse” y aseguró a la vez que los días de mayor frío que se avecinarían no agravarían la situación con el abastecimiento.

Al cierre de esta edición se conoció que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) abrió una licitación para adquirir 12 cargamentos de fueloil y gasoil con el objetivo de dar respuesta al aumento del consumo de gas ante el avance de la ola de frío.