Gran Hermano 2023: la participante platense Virginia asume la responsabilidad de haber bancado a Emmanuel en el reality

La participante platense Virginia Demo no quiso dejar de lado a su compañero y esto le traerá consecuencias en el juego. Es la última etapa. Cada vez falta menos para la gran final de Gran Hermano y Virginia Demo se siente día a día más acorralada en cuanto a sus estrategias.

Últimamente, la participante de la ciudad de La Plata, teme enfrentarse al grupo de los Bros, porque juntan una gran cantidad de votos al momento de nominar, pero también a Juliana "Furia" Scaglione. Ahora, angustiada por una pelea con Furia, Virginia expresó: "Yo no estoy con nadie, yo estoy sola. No voy a hacer sentir mal a nadie. A mí si viene una persona y me abraza, yo la voy a abrazar. Si veo a un persona sola, le voy a llevar comida y le voy a ofrecer un té".

Asimismo, al escucharla, su hija Delfina la bancó: "Me encanta que ella la encare y le pare un poco el carro". Y dando su punto de vista, Florencia Regidor, opinó: "Lo que pasa es que cada persona que le dice algo a Furia, se va a la mier... Cada persona que tuvo un problema con ella, se fue. Yo ya sé que va a ganar", cerró Florencia.

"No, primero no es así. Hay que responderle con altura", la cruzó Delfina. Sumándose a la conversación, Bautista Mascia comentó: "Nadie le niega un abrazo a nadie acá. Furia a lo sumo".

Aclarando a qué se refería, Virginia Demo explicó sobre Emmanuel Vich: "En la fiesta lo dejaron re solo y a mí me partió el corazón. Yo fui, lo abracé. Furia me encaró y me dijo 'si estás con él no estás conmigo' a mí no me tomes de pelotu..., sentenció la participante platense.