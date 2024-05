Mandaron a juicio la causa por la muerte de César “Lolo” Regueiro

El juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, convalidó el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de César “Lolo” Regueiro en los jardines del Estadio de Gimnasia, el 6 de octubre de 2022, a causa de la represión policial desatada por el amontonamiento de hinchas en las inmediaciones de la cancha, cuando su capacidad estaba casi colmada. En ese lugar, en una de las tribunas, estaba Regueiro, quien se descompensó por los gases lacrimógenos y perdió la vida.

El expediente atravesó impugnaciones en la instancia de Alzada por ese decisorio, que no prosperaron. Se trató de oposiciones con pedido de nulidad y sobreseimiento instadas por las defensas, que fueron rechazadas en Cámara. Por tanto Sebastián Alejandro Perea (ex jefe Departamental); Juan Manuel Gorbarán (ex titular de la comisaría novena); Gabriel Rubén Pellegrino (ex presidente del club); Eduardo Ricardo Aparicio (ex responsable de la Aprevide) y Fernando Nahuel Falcón (empleado policial), deberán ser juzgados en debate público ante un Tribunal Oral en lo Criminal a designarse por sorteo.

Al solicitar el debate oral, el juez que investigó el caso, Juan Mennucci, determinó dos imputaciones: una por “estrago culposo agravado por causar la muerte de una persona” (hecho I) y “lesiones leves agravadas por ser cometidas abusando de las funciones al ser miembro de las fuerzas policiales” (hecho II).

Por el hecho I, Mennucci entendió que “existen motivos bastantes para sospechar que Sebastián Alejandro Perea; Gabriel Rubén Pellegrino; Eduardo Ricardo Aparicio y Juan Manuel Gorbarán, participaron en la comisión del ilícito calificado en grado de autor”.

Respecto del hecho II, el fiscal sostuvo: “Del mismo modo existen motivos bastantes para sospechar que Fernando Nahuel Falcón (...) tiene responsabilidad (...), conforme surge de la directa imputación que surge de la declaración testimonial de la víctima de autos, quien efectúa un relato idéntico en lo esencial con lo descripto en la materialidad ilícita, el informe actuarial que da cuenta de la desafectación del servicio del encartado a causa de haber disparado de manera directa contra un camarógrafo (v. asimismo el acta de desafectación de servicio que robustece lo narrado), como así también se observa su accionar en las grabaciones contenidas en el pendrive, las que resultan de público conocimiento”.

Siguió Mennucci: “Sus versiones exculpatorias no han llegado por el momento a conmover el plexo imputativo supra reseñado obrante en su contra, debiendo las circunstancias señaladas ser evaluadas en el marco del debate oral, lugar donde podrán ser escrutadas con la amplitud que la instancia le permite a las partes”.

“Recuérdese que en esta instancia procesal debe evaluarse respecto de la probable existencia de un hecho ilícito y la sospecha suficiente respecto de quienes serían sus autores penalmente responsables”, agregó.

Al describir lo que ocurrió aquella jornada trágica, el titular de la UFIJ 3 de La Plata “del estudio de los elementos reunidos en autos, se concluye con el grado de convencimiento que campea en esta instancia procesal, que al menos cuatro personas, desde distintas posiciones, se erigieron como organizadores, responsables y garantes de la seguridad (conforme las directrices del Decreto 1863/02 -reglamentario de la Ley 11929-) del partido de fútbol entre el Club Atlético Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio de este último, sito en calle 60 y 118 de la ciudad de La Plata, correspondiente a la fecha 23 de la Liga Argentina de Fútbol, que tuvo lugar en horas de la noche del día 6 de octubre del año 2022”.

Ahí empezó la locura. “(...) aproximadamente a las 21:30 horas, cuando comenzaba el evento deportivo, y a pesar que el estadio se encontraba casi lleno en su totalidad, miles de personas que poseían una entrada quisieron ingresar, sobrepasando, agrediendo y vulnerando al escaso personal policial que debía velar por la seguridad, lo que conllevó a que éstos utilizaran imprudentemente varias granadas de gas lacrimógeno cuyo contenido ingresó a la cancha que se encontraba colmada en su capacidad y con las puertas cerradas, generando un escenario de estrago que puso en riesgo la vida y la integridad de las miles de personas que allí se encontraban -muchas de las cuales resultaron lesionadas-”, describió Mennucci.

Las postas de goma, granadas de humo y gases lacrimógenos de forma -cuanto menos- imprudente y, en algunos casos puntuales, excesiva, desató un caos. Y en ese escenario, murió Regueiro. También se habló de la venta de entradas en exceso y la ausencia de controles.

La represión de la Policía, la capacidad al límite y la falta de controles, claves del horror en El Bosque