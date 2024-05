“Nunca lo hubiera soñado” y “Estudiantes tiene unos huevos terribles”: Mansilla y Eros Mancuso, campeones de la Copa de la Liga

Matías Mansilla fue, una vez más, el héroe de la tarde pincharrata. En los penales en Santiago del Estero, tras alargue por empate en el reglamentario, levantó la 13ª copa y no para.

Matías Mansilla tuvo la difícil tarea de reemplazar al histórico Mariano Andujar en los tres palos. Es la segunda definición por penales que le regala al equipo, la primera ante Boca por semifinales.

“La verdad es que estoy muy feliz, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Se dio todo, yo soy de acá de Santiago, venimos a jugar acá. Ni lo hubiese soñado”, se descargó.

Sobre el camino y el final coronado, sostuvo: “Nosotros fuimos siempre a jugar de igual a igual en todas las canchas, porque tenemos una humildad terrible. La gente nos acompaña y le ganamos a los mejores”.

En cuanto al reemplazo de, nada más y nada menos, Mariano Andujar, aseguró: “Sabía que iba a ser difícil pero lo tomé como que venía a trabajar, no a reemplazar a nadie. Fui a hacer mi trabajo y cuando no me salían las cosas, trabajaba el doble”.

En los penales, “fue más difícil porque había muchos chicos que no tenían penales pateados. Algunos adiviné, como Zarco”.

“Estudiantes tiene unos huevos terribles”

“Es una emoción enorme este grupo de guerreros, que la luchamos día a día. Estudiantes tiene unos huevos terribles y juega a la pelota cuando hay que jugar. Agradecer a la gente que está siempre y se vino hasta acá”, comenzó Eros Mancuso.

Y recordó su llegada: “Cuando me tocó salir de Boca, pensé que iba a ser difícil pero llegué al lugar que tenía que estar y muy rápido me hicieron su familia y lo siento minuto a minuto acá en la cancha”.