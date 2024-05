Estudiantes campeón: Enzo Pérez confesó por qué no habló tras su salida de River y contó por qué volvió a dar una vuelta

Uno de los estandartes del Estudiantes campeón de la Copa Libertadores 2009 y el único héroe del Mineirao que sigue en actividad, Enzo Pérez, habló luego del triunfo por penales ante Vélez en la final de la Copa de la Liga que se jugó en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El mediocampista, que dejó River para volver al Pincha y calzarse la casaca dorsal Nº 22, mostró su gran alegría por un nuevo título, luego de no aparecer mucho en los medios de comunicación tras su salida del Millonario-

"Trate de evitar muchas cosas y mantenerme en silencio como hice en toda mi carrera. Hoy, con 38 años, tuve la suerte, gracias a este gran grupo de seres humanos y a Estudiantes, de tener la posibilidad de ganar una nueva estrella", introdujo en la rueda de prensa el mendocino.

Concomitante con su sentimiento por el León en este retorno, se explayó: "Estudiantes es un club que, en lo deportivo y lo personal, me ayudó muchísimo. Cuando me fui de River, tenía posibilidades de ir a otro lado, pero el llamado del este hombre (señaló al entrenador Eduardo Domínguez que estaba a su lado en la conferencia de prensa) que estaba de vacaciones, junto al contacto de la comisión directiva y la gente, me convencieron para que esté en el club".

"Toda mi familia, mis amigos y mis representantes, juntos, decidimos venir acá. A Estudiantes le voy a estar agradecido de por vida por estar siempre en los momentos donde a mi me hizo falta algo y acá siempre estuvieron presentes. Mi manera de pensar y ver las cosas es demostrando en la cancha. Hoy la gente de Estudiantes tiene que disfrutar de esto porque no es habitual. Todos lo toman naturalmente, pero no es así. Este es un Club que está en permanente crecimiento", agregó Enzo Pérez e, incluso, tiró un dardo tras su salida de River y su decisión de no mediatizar el asunto.

El futuro y el secreto para el triunfo

Respecto a si continuará su carrera en Estudiantes, Enzo Pérez comentó: "Tengo una edad en la que voy viendo cada 6 meses o cada u año qué haré. Firmé un año con el Club. Disfrutaré durante todo este año y veremos, cuando nos sentemos con los dirigentes, si puedo seguir aportando. No puedo pensar más allá. Tenemos una final el jueves y debemos sacar un gran resultado en Bolivia. Tenemos que seguir creciendo y llegar al otro objetivo que tenemos como grupo. Seguiré disfrutando, soy un apasionado por este juego, por ahí me enojo un poco de más, pero, hasta que retire, viviré el fútbol con pasión".

"Las bases están claras. Me tocó salir campeón en River y ahora, nuevamente, en Estudiantes. Siempre la base es el grupo. Hay que tener los pies sobre la tierra en todo momento. Hay que ser partícipes, autocríticos y debemos estar presentes cuando lo necesite algún compañero. Cuando llegué al Club, los chicos venían de un camino largo tras salir campeones (de la Copa Argentina). Se fueron jugadores importantes y, sin reemplazar a nadie, pusimos nuestro granito de arena y, así, se reflejó en lo que logramos", consideró el mediocampista sobre cuál fue la recta del triunfo y la obtención del título de la Copa de la Liga.

En cuanto al cariño que recibe constantemente de parte del público del Pincha, Enzo Pérez aseguró que "siempre la gente me trató de la mejor manera". "Es un cariño mutuo y especial por todo lo que me han brindado en mi carrera deportiva. Todo lo que sé lo aprendí en el Club y eso es muy importante. Acá me ayudaron a crecer y eso tiene una valoración y un agradecimiento. Estamos muy contentos por este objetivo, pero esto durará hoy, un poquito de mañana y ya pensaremos en lo que viene", reflexionó Enzo Pérez.

"Salimos campeones porque tenemos hambre de gloria. Hace unos meses los chicos salieron campeones y, cuando me uní, vi ese hambre que tenían y se notaba que querían seguir cosechando logros. Vi esas ganas de ir a buscar más gloria y de seguir escribiendo páginas en la historia del Club. Lo único que tuve que hacer es involucrarme y ayudar a mis compañeros desde adentro para que el Club siga creciendo. Nosotros vamos a pasar, pero Estudiantes es lo más importante", concluyó el referente del Pincha en torno a cómo aportó al funcionamiento del equipo tras su vuelta y sobre lo que significa la Institución en su vida.