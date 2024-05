Estudiantes campeón: Eduardo Domínguez recordó a Alejandro Sabella y dio la receta para llegar a la gloria

En medio de la algarabía por un nuevo título, el segundo en su ciclo en Estudiantes y el cuatro en el palmarés personal, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, prestó declaraciones a la prensa presente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El director técnico se metió entre los mejores de la historia del Club, ya que consiguió la misma cantidad de títulos que Alejandro Sabella y juntos ocupan el segundo puesto de DT más ganadores del León.

"Es imposible compararme con (Alejandro) Sabella. Él es único. Sin los jugadores, no sería nada. Hoy soy un actor de reparto", aclaró, al inicio de la rueda de consulta.

Al preguntársele a Eduardo Domínguez sobre el trámite del partido y el logro de la Copa de la Liga, respondió: "Esto habla de la capacidad de los jugadores. En medio de un recambio, donde se fueron muchos titulares y vinieron algunos de jerarquía como Enzo (Pérez), pudimos sostener el objetivo, que era llegar a una final". "Me siento escuchado, valorado y respetado por los jugadores. Este es un grupo con muchas capacidades. Ellos me llevan a estos lugares y, sin ellos, no llegaría a nada. Valoro mucho sentir la confianza de ellos y todos los días trabajo para sostener esa confianza", agregó.

Respecto a lo que sigue en el calendario del Pincha, opinó: "Nos espera otra final a fin de año, pero el jueves nos jugamos mucho y, por eso, tenemos que descansar". "Y tenemos la Copa Libertadores del año que viene...", chapeó, cuya clasificación Estudiantes la consiguió gracias a la obtención de la Copa de la Liga.

Eduardo Domínguez: "Los jugadores quieren y se preparan para ser los mejores"

En torno a cómo debe administrarse este nuevo campeonato que consiguió el Estudiantes de Eduardo Domínguez tras levantar la Copa Argentina en diciembre y sobre los desafíos que se aproximan, el entrenador del Pincha reflexionó: "Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sabemos lo que tenemos por delante, se logró un objetivo, pero hay que seguir buscando". "Hay que construir y generar nuevos objetivos. Si ellos (los jugadores) no se ponen los objetivos, ¿para qué seguirían jugando Enzo, José u otros referentes? Ellos quieren y se preparan para ser los mejores. Hoy lo lograron, en una competencia que es tan difícil ganarla", sumó.

Concerniente a la evolución del arquero albirrojo, Matías Mansilla, y cómo incidió el recambio tras el mercado de pases del verano, el DT consideró que "nadie viene a reemplazar a Mariano (Andújar)". "De a poco se fue soltando Matías (Mansilla). Hace poquito que llegó. Es un puesto delicado. Él tiene la confianza desde que llegó, y la está construyendo, cada vez, más con sus actuaciones, lo que le va a servir para su potencial", aseguró.

"Me pone muy contento cuando me valoran de esta forma. Si no fuera por los jugadores, no estarían coreando lo que corearon. Principalmente le agradezco a este grupo de jugadores por llevarme a este logro. A la gente le agradezco el apoyo incondicional que siempre sentí", respondió al ser consultado por la ovación que recibió por parte del público del Pincha.

"Los jugadores tienen un gran convencimiento. Hay veces que no salen las cosas, pero si no hay hambre, todo se diluye", definió, para cerrar, en relación a el principal motor que ve en sus dirigidos para seguir en la úsqueda de objetivos deportivos.