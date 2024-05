Eduardo Domínguez fue crítico sobre el caso de Tiago Palacios tras la derrota de Estudiantes en La Paz

Después de la derrota 1 a 0 de Estudiantes ante The Strongest en La Paz por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores, el entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, habló en conferencia de prensa.

“Las sensaciones no son buenas. Cuando se pierde, no hay que poner excusas y hemos tenido detalles. El equipo lo controló lo bien, pero faltó la puntada final. Tuvimos esos días malos. Queda mirar para delante, que seguimos dependiendo de nosotros y apostar a los dos partidos que nos quedan. Hay que estar fuertes. El equipo dio todo y venimos jugando seguido, tenemos mucho cansancio. Los jugadores hicieron todo para conseguir el triunfo, nos llevamos una derrota pero con la cabeza en alto. Es Copa libertadores y se decide en la última fecha”, explicó el DT sobre el partido.

En cuanto a cómo se dio el trámite del juego en el Altiplano, Eduardo Domínguez reflexionó: “Sabemos lo difícil que es jugar en la altura, cuando el rival entiende esa situación de que la pelota va más rápido y hay más transiciones. Nos faltó esa cuota de contundencia para igualar el marcador y esos detalles en la pelota parada. Creo que hicimos mucho mérito, pero más allá de eso, sabíamos lo que veníamos a buscar. Esto se va a definir en la última fecha, que jugamos de local y con nuestra gente. Hay que ver cuando se juega con Gremio por lo que están viviendo”.

“Nos rinden mucho más los puntos que dejamos de local, porque nos duelen. De visitante puede pasar y más en la altura. Tenemos que conseguir los seis puntos, creemos en nosotros y estamos en condiciones de hacerlo. Vinimos acá a plantar nuestra bandera y a demostrar lo que somos”, confió, autocrítico sobre el juego, el técnico de Estudiantes.

Lo que se viene

En cuanto a cómo se resolverá la zona que integra el Pincha, Eduardo Domínguez creyó: “El grupo va a ser ajustado. Esto es Copa Libertadores y los grupos se van a definir en la última fecha. Vamos a luchar para pasar de fase”

“Cuando se especula en el sorteo del grupo, son especulaciones, porque después hay que jugar. Sabemos que va a ser todo muy ajustado y no miramos a los demás. Seguimos dependiendo de nosotros para clasificar”, analizó.

Respecto al planteo con pocos días, luego de salir campeones de la Copa de la Liga, el DT se explayó: “Creemos en nuestro equipo y nuestros jugadores, sabíamos lo que queríamos y lo plasmamos en el campo de juego. Minimizamos al rival, a su goleador y sus ataques rápidos. Nos faltó esa fortuna y esa cuota de ser más certeros. Tuvimos un gran arquero enfrente, que sacó dos buenas pelotas. Veremos como están los jugadores para el domingo y pondremos a los que mejor estén”.

“Era difícil conseguir un logro tan importante y después viajar a la altura. Es difícil separar esas situaciones. Así y todo, hicimos una buena presentación”, sumó.

Al momento de comparar esta clase de duelo con los demás que afrontó Estudiantes, Eduardo Domínguez argumentó: “En nuestro país, le competimos a River y a Boca. Le tenemos que dar el valor a los que están en Copa Libertadores, la ilusión sigue intacta porque quedan dos fechas. Veremos con quien nos toca primero: si es con Gremio, cuándo y dónde. Hasta que las matemáticas den, vamos a seguir peleando. Este grupo tiene personalidad y carácter. Ellos están convencidos de lo que hacen y vamos a dar todo para pasar a octavos de final”.

Eduardo Domínguez habló sobre Tiago Palacios

La última pregunta de la conferencia de prensa apuntó al caso que tuvo en vilo a todo el mundo Estudiantes: el caso de Tiago Palacios. Tras pasar una noche detenido, el jugador argentino naturalizado uruguayo viajó con la comitiva, pero quedó afuera del partido ante The Strongest. En el medio, surgió el video sobre el accidente en el cual el futbolista, de milagro, no causó una tragedia al herir a una mujer en la estación de servicio donde impactó.

Al ser consultado el DT, Eduardo Domínguez, sobre por qué decidió desafectar del encuentro al mediocampista del Pincha, al igual que a Eros Mancuso, contestó: “Un poco fue por la situación que se vivió estos últimos días. Ellos (Tiago Palacios y el lateral derechos del León) vinieron con nosotros, porque en el Club somos familia y los tenemos que arropar".

"No vamos a condenar a nadie por su accionar, pero cada accionar tiene sus consecuencias. Estuvieron mal. Va a haber un juez, un abogado y los van a juzgar. Nosotros no los vamos a juzgar y pagarán lo que tengan que pagar. Muchas familias han sufrido por hechos similares y no lo podemos dejar en lo liviano", continuó.

Para culminar, amplió: "Ellos (Tiago Palacios y Eros Mancuso) tendrán que hacerle frente, como lo están haciendo. Tiago estuvo haciendo las declaraciones correspondientes y se va a presentar a declarar las veces que sean necesarias. Se equivocaron y la mayor condena la tiene uno mismo, cuando va a dormir. Hay cosas que acompañamos, pero hay otras que les tienen que hacer frente. Cuando nos toque tocar con él, tocará”.