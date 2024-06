Menem acusó a Cristina de “no dejar nada por destruir”

Las críticas de Cristina Fernández de Kirchner a la gestión de la Libertad Avanza por la falta de GNC y el conflicto con el reparto de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano, golpearon fuerte dentro del Gobierno y le valieron las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que la acusó de “no dejar nada por destruir”.

“Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Dejaron el país hecho pelota. No quedó nada por destruir. Ud. tuvo ejércitos de funcionarios ineptos que funcionaban a ‘sobreprecio’, ‘facturas truchas’, ‘obras fantasma’, ‘privilegios’, etc., etc.”, espetó Menem, en respuesta a la ex presidenta quien había afirmado que las del Gobierno eran “ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas”.

“Mientras sus funcionarios ‘funcionaban’ de esa manera, el país se empobrecía aceleradamente, llegando al punto de que casi 7 de cada 10 menores de edad tiene problemas de alimentación”, agregó el presidente de Diputados y remató: “¿No le da vergüenza? Digo, ¿no será momento de dar un paso al costado para siempre?”.