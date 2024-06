Lali Espósito mantuvo otra tensa discusión con una participante de Factor X España: estallaron las redes

Segundo round. Lali Espósito volvió a protagonizar un cruce con la participante paraguaya Aye Alfonso en Factor X España, programa donde la cantante argentina se encuentra haciendo las veces de jurado.

Vale recordar que, la mencionada artista se había visto vuelto envuelta en un escándalo tras decirle no a la concursante. Ahora, en etapa de semifinales, le marcó su malestar por la manera en que la joven recibía las devoluciones de los jurados: “Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir alagada”, disparó Lali, al tiempo que agregó: “Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone... y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos”, continuó Espósito.

"Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece de hecho que es una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, señaló Lali y le pidió a la participante que la deje terminar de hablar al ver que quería tomar la palabra para contestarle. “Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos... yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros”, continuó de manera tajante.

Para finalizar, Lali manifestó: “Quiero que sepas que viniste a un programa que es un Talent show que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta quizás no era el lugar para que te presentes. Podes cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo lo que pienso”, fueron las filosas palabras de Lali.

Entonces, ante la repercusión que tuvo su devolución en las redes la cantante hizo un descargo en su cuenta de X, en el intento de restarle importancia al episodio: “Relajen amores. Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere. Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros. ¡Se puede ver en todos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo. ¡No pasa nada de nada!”, cerró Lali.