Avances educativos para lograr una mayor seguridad en el tránsito

Pese a algunas mejoras en la actitud de conductores de automóviles y vehículos de mayor porte, siguen sin advertirse mejoras sensibles en el tránsito en La Plata, en donde ya llegaron a 21 las víctimas fatales desde enero de este año a la fecha de ayer, un número que de no frenar en forma drástica repetirá las estadísticas preocupantes registradas en años anteriores.

Se sucedieron sanciones de leyes –como la del alcohol cero- y de reglamentaciones que buscaron reforzar la seguridad en la vía pública-, así como se siguen realizando operativos de control y algunas campañas de concientización. Sin embargo, el drama vial sigue dando su trágico presente en calles, avenidas y rutas de nuestra zona. A los números de víctimas fatales, debe sumarse el de los heridos, algunos de los cuales, lamentablemente, suelen fallecer tiempo después, sin que aparezcan en las estadísticas.

Es verdad que se advierten algunas actitudes de los conductores –como un mayor respeto a las prioridades de paso establecidos en los casos de las rotondas o un más atildado acatamiento a los límites de velocidad establecidos en lugares como los accesos principales a la Ciudad-, aunque ello no impide que el drama aceche en la vía pública, casi siempre por la imprudencia de conductores de distintos tipos de automotores, sobre todo los de menor porte como las motocicletas, muchas de las cuales circulan a velocidades no permitidas en zonas urbanas y muchos de sus conductores cruzan sistemáticamente con luz roja, como si los semáforos no existieran para ellos también.

Los expertos en seguridad en el tránsito debieran analizar a fondo y detectar cuál es la esencia del problema, aunque ya se sabe lo que señalaron en anteriores oportunidades y que alude a la falta de educación vial de los conductores.

Durante años rigió en la ciudad de Córdoba una reglamentación que obligaba a los aspirantes a conducir motos a que asistieran los fines de semana a las guardias de hospitales públicos, para que tomaran conciencia de los numerosos motociclistas que llegaban seriamente heridos y comprobaran los efectos de esos accidentes. Además, para que advirtieran lo que significa no usar casco o circular velozmente en horas nocturnas en vehículos carentes de luces reglamentarias.

Se entregan todos los días registros de conducir a jóvenes que, además de algún mínimo conocimiento teórico, sólo deben demostrar que saben estacionar los vehículos. Con las motos las exigencias suelen ser igualmente mínimas. Pero esos chicos no tienen conocimientos sólidos sobre la responsabilidad que supone el tránsito callejero, sobre las obligaciones que les incumben y los derechos de terceros que deben respetar.

Los pasos positivos que se vinieron dando necesitan que la población conozca a fondo las consecuencias que dejan la irracionalidad, la indisciplina y la falta de comprensión de lo que significa socialmente manejar un vehículo. Los conductores deben saber que, en las rutas y calles, la vida propia y la de terceros puede verse en riesgo, como ocurre todos los días.