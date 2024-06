Compleja apertura de junio para el mercado argentino

eleconomista.com.ar

La primera rueda financiera de junio (el lunes) tuvo dos grandes convulsiones externas (cayó el petróleo y hubo temblor cambiario y bursátil en México, tras la elección) y un nuevo alejamiento de los inversores de los valores argentinos (saltó el dólar, bajaron los bonos, subió el riesgo país, la Bolsa porteña operó menos y los ADR argentinos en Nueva York bajaron en bloque). Algo similar sucedió ayer.

El Banco Central tomó medidas apresuradas ahuyentando los pesos de los bancos y el Tesoro es una aspiradora que va armando vencimientos gigantescos de deuda en pesos que estarán frente a la nariz en pocas semanas.

Con todo eso ahorristas e inversores volvieron a abandonar posiciones en pesos, tanto que el contado con liquidación volvió a cotizar por arriba de $1.300, a milímetros del récord de $1.310 del 22 de enero pasado.

Hay muchas dudas porque los productores agropecuarios sienten que el dólar oficial está atrasado y que el crawling peg (microdevaluación) del 2% mensual será devorado rápido por la inflación, y como los pesos no pagan nada (2% mensual en money market, 2,3% en plazos fijos, 3,5% en fondos T+1 y 3,8% en licitaciones directas de Letras del Tesoro, Lecaps), prefieren retener los granos en los silos bolsa, a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

Mientras se negocia la manera de renovar el swap por casi US$ 5.000 millones con China, con el dólar exportador a $1.010,17, el BCRA compró en el primer día de junio US$ 59 millones en el mercado y, con la importación súper controlada, al final del día sumó US$ 468 millones a las reservas.

Pero en medio de estas operaciones salió a realizar una dura advertencia el exministro Domingo Cavallo, quien dijo que si no se realiza una rápida unificación cambiaria hay riesgo de una fuerte devaluación.

El tema vino acompañado por una mala noticia para Argentina. En la apertura de junio principalmente la soja (pero también los otros granos) cayeron en Rosario y en Chicago, y por si eso no fuera suficiente apareció una estadística de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que entregó una pésima foto: durante abril, las exportaciones logradas por las economías regionales subieron 2,8% en cantidades, pero por precios bajos, tuvieron una baja del 1,5% en cuanto al ingreso de dólares.

O sea, no importó que aparecieran buenas señales desde EE.UU., ya que hubo un paso atrás para las tasas largas norteamericana.

Y aquí en Argentina, mientras Ecolatina dijo que la inflación de mayo puede dar 4,8% (con plazos fijos pagando 2,3%) el mercado cambiario local se mandó una “mexicaneada.

El dólar blue subió $10, el Senebi saltó $31,69, el MEP $54,05 y el contado con liquidación trepó $49,26. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 32% y la del CCL con el mayorista fue del 45%.

A nivel títulos públicos, mientras los ahorristas locales están cada vez más avispados, comprando ON privadas (subiendo sus precios y acortando sus tasas a vencimiento) o pasando dinero desde cuentas a la vista a fondos T+1, con buen volumen, los bonos argentinos perdieron 2,3% y el riesgo país saltó 102 unidades. Mucho.

Esto ocurre porque el BCRA junta pocas reservas, 2025 se acerca y nadie sabe cómo hará el país para pagar los vencimientos de deuda que vienen, más el swap si los chinos dicen “no”, más lo que se lleve la demanda por YPF.

¿Cuál es el horizonte? Más batallas y más desgaste. La Fraternidad levantó el paro programado para la víspera, pero tendrá una reunión para ver cuándo lo realiza. Y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas junto con una marcha al Congreso en oposición a la Ley Bases, para cuando se trate en el Senado.